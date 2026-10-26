KUP RS: Borac protiv Rudara ili BSK-a ako eliminiše Omarsku!

Žrijebom su određeni parovi četvrtfinala Kupa RS "Dr Milan Jelić".

Izvor: MONDO/Vito Mrkonjić

Parovi četvrtfinala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelć" određeni su žrijebom koji je ovog ponedjeljka održan u prostorijama FS RS u Banjaluci.

Voljom žrijeba, parovi su: pobjednik utakmice Laktaši/Sloga (Doboj) – Radnik, Kozara – Leotar, Zvijezda 09 – Drina (Zvornik) i pobjednik utakmice Rudar Prijedor/BSK – pobjednik utakmice Omarska/Borac (Banjaluka).

Utakmice u Gradišci i etno selu Stanišići igraće se 4. novembra u 13.30 časova, a termini ostalih mečeva četvrtfinala zavisiće od datuma odgođenih susreta osmine finala.

U ovoj rundi takmičenja igra se samo jedan meč, a ukoliko poslije 90 minuta ne bude pobjednika, automatski će se izvoditi penali.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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