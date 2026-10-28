Divne vesti: Marija Vuković pobijedila rak

Srpska fudbalerka Marija Vuković objavila je da je pobijedila opaku bolest.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativka Srbije Marija Vuković pobijedila je u najvažnijoj utakmici. Prije nekoliko mjeseci su iz njenog bivšeg kluba Krila Sovjetov objavili da se bori sa kancerom, a sada je sama Marija potvrdila da je bolest za nju prošlost.

Vukovićeva se oglasila na društvenim mrežama i objavila lijepe vijesti. Prošla je kroz težak proces oporavka, operaciju, hemioterapije, ali na kraju je uspjela da pobijedi strašnu bolest.

"Iza mene su mjeseci teške borbe hemioterapija, dani kada nije bilo lako, ali nisam odustajala. Prošla sam kroz mnogo izazova, ali sam vjerovala da ću uspjeti. Nakon terapija uslijedila je i operacija, koja je uspješno prošla i sada je iza mene. Od srca sam zahvalna svim ljudima koji su bili uz mene, pružali mi podršku, bodrili me, davali mi snagu i nisu dozvolili da se osjećam sama u ovoj borbi", napisala je Marija i dodala:

"Hvala vam za svaku lijepu riječ, svaki zagrljaj, svaku molitvu i svu ljubav. Danas, na Svetu Petku kada mi je saopšteno da su rezultati dobri sa zahvalnošću gledam na sve što sam prošla sa ljudima koji su sve vrijeme bili uz mene i sa vjerom idem dalje", zaključila je srpska fudbalerka u objavi.

Marija je tokom karijere nosila dresove Požarevca, Zemuna, Radničkog iz Kragujevca, dok je u Rusiji nastupala za Krila Sovjetov i Rjazan, što joj je bio prvi inostrani angažman. Za seniorsku reprezentaciju Srbije debitovala je 2009. godine.