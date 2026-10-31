Real krade "novog Mesija" za 10 miliona dolara: Ima 16 godina, a Evropa zaratila oko njega

Džej Džej Gabrijel ili kako ga pompezno engleski mediji zovu "novi Mesi" nije odigrao ni minut seniorskog fudbala, a Real je blizu toga da iskešira 10 miliona za njega.

Izvor: YouTube/ScoutNation

Zaratili su velikani oko Džej Džej Gabrijela, iako on ima tek 16 godina. Izdanak akademije Mančester junajteda je pred svoj sadašnji klub postavio uslove koje na "Old Trafordu" nisu spremni da ispoštuju, pa su se u trku za njegov potpis uključili Barselona i Real Madrid.

Kako prenosi katalonski "Sport" sada je Barselona odustala, a Bajern i Pari Sen Žermen koji su ga pomno pratili su daleko od toga da ga ubijede da dođe kod njih, pa djeluje kao gotova stvar odlazak u Real Madrid.

Gabrijel je sin bivšeg fudbalera Džoa O'Seariula, a sada je on u centru pažnje. Iako ima samo 16 godina tražio je garantovanu minutažu u Junajtedu i veliki ugovor, a nakon što ga nije bilo u sastavu za meč sa Sabahom u Ligi šampiona rekao je da mu je prekipjelo i da odlazi iz kluba.

Šta se desilo na kraju?

Džej Džej Gabrijel Mali Mesi golovi za Mančester junajted Izvor: YouTube/Scout Nation

Kako navodi "Sport" PSŽ je probao sve da uradi da ubijedi Gabrijela da dođe, ali on isključivo želi da igra u Španiji. Čak ni to što bi pričao sa Luisom Enrikeom ga nije ubijedilo da promijeni odluku. Barselona je sa sportskim direktorom Dekom na čelu odustala nakon procjene da bi 16-godišnjak tražio previše novca, a kako se Katalonci još izvlače iz finansijskih problema nisu htjeli da upadaju u nove.

Real Madrid je navodno spreman da ponudi 10.000.000 evra za trogodišnji ugovor, kao i dodatne bonuse za igrača koji je prošle sezone u omladinskoj Ligi šampiona postigao 23 gola na 23 meča. Igrao je za Junajted na pripremama, ali izgleda da za prvi tim zvanično neće debitovati, kao nekada ranije Pol Pogba.

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