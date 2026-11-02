Bivši igrač Borca briljira u Turskoj: Damir Hrelja golčinom prekinuo crnu seriju svog kluba (VIDEO)

Bivši fudbaler Borca iz Banjaluke Damir Hrelja donio je pobjedu svom Pendiksporu na gostovanju Karagumruku u Prvoj ligi Turske.

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Hrelja je postigao svoj drugi gol u Turskoj ove sezone!

Poslije duela sa Bolusporom, gdje je donio bod (1:1), u prethodnom kolu drugog po jačini šampionata Turske, osigurao je sva tri za Pendikspor i to na gostovanju Karagumruku.

Ušao je s klupe u drugom poluvremenu i odmah u 51. minutu postigao sjajan pogodak, nakon što je pretrčao trojicu protivničkih igrača i ljevicom pogodio suprotan ugao - 0:1.

Fatih Karagümrük 0-1 Pendikspor ⚽ 51' D. Hrelja https://t.co/G3x5AewZUU — Gol Kralı (@gol_kralii)October 31, 2026

Time je njegov Pendikspor prekinuo crnu seriju od čak sedam utakmica bez trijumfa za bijeg iz opasne zone.

(MONDO)