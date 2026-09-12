Damir Hrelja postigao prvenac u Turskoj!

Doskorašnji fudbaler banjalučkog Borca Damir Hrelja upisao se u listu strijelaca već u prvim danima karijere u Turskoj.

Izvor: X/Pendikspor

Ljubimac navijača crveno-plavih, koji je početkom septembra potpisao za Pendikspor, u subotu je zabilježio svoj prvi gol u dresu novog kluba.

U sedmom kolu Prve lige Turske (drugi rang turskog fudbala) Pendikspor je gostovao kod Boluspora i odigrao 1:1.

Domaćin je poveo u 37. minutu golom Kolumbijca Rodriga Rivasa, a izjednačujući pogodak u 66. minutu postigao je upravo Hrelja i osigurao dragocjeni bod svom timu.

Hrelja je u Borcu odigrao više od 100 utakmica, osvojio dvije titule prvaka Bosne i Hercegovine i stekao veliku popularnost kod navijača banjalučke ekipe. Nakon emotivnog oproštaja od crveno-plavih, fudbaler iz Goražda (24) nastavio je karijeru u Istanbulu, a već u jednoj od prvih utakmica pokazao zašto su ga u Turskoj doveli.

Prvenac u novoj sredini odličan je početak za nastavak sezone, čime je potvrdio da se brzo prilagodio turskom fudbalu.

(MONDO)