CSKA Sofija se vratio na rekonstruisani stadion "Bugarska armija", modernizovan po savremenim standardima za fudbal.

Izvor: YouTube/CSKA Sofia FC

Bugarski velikan CSKA Sofija vratio se na svoj stadion "Bugarska armija" i prošlog vikenda na njemu dočekao Slaviju. On je od 2023. godine potpuno rekonstruisan, uništene su tribine i izgrađen je dom CSKA namijenjen isključivo za fudbal, što je podrazumijevalo i nestanak atletskih staza.

Bugari su rekonstrukcijom potpuno promijenili jedan od kultnih stadiona istočnoevropskog fudbala i dotrajali objekat iz 1965. modernizovali iz temelja. Sada je to dom sofijskog kluba i izgrađen je po savremenim standardima sa idejom da bude održiv i kada nema utakmica.

Koštao je oko 45 miliona evra

Vidi opis Od "Bugarske armije" staje dah: I Hristo Stoičkov ostao bez teksta na novom stadionu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/CSKA Sofia FC Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/CSKA Sofia FC Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/CSKA Sofia FC Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/CSKA Sofia FC Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/CSKA Sofia FC Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/CSKA Sofia FC Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/CSKA Sofia FC Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/CSKA Sofia FC Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/CSKA Sofia FC Br. slika: 9 9 / 9 AD

Izgradnja novog stadiona CSKA iz Sofije koštala je oko 45 miliona evra (odnosno približno 90 miliona bugarskih leva). Projekat je realizovan u okviru zajedničkog preduzeća između FK CSKA i bugarske države (preko Ministarstva omladine i sporta), gdje je država obezbijedila zemljište i imovinu postojećeg kompleksa u parku Borisova Gradina, dok su privatni investitori i vlasnici kluba finansirali kompletno rušenje starog objekta i izgradnju novog stadiona.

Kapacitet stadiona je oko 16.000 do 18.500 sjedećih mjesta i projektovan je prema standardima UEFA IV kategorije

Istorijskoj svečanosti prisustvovao je i najveći bugarski fudbaler svih vremena Hristo Stoičkov (60), osvajač Zlatne lopte za 1994, koji je nosio dres CSKA od 1984. do 1990. i iz njega otišao u Barselonu.

"Naš stari san je postao stvarnost. Živjeli smo za ovaj trenutak, generacije odanih navijača žudjele su da se dogodi. Djelovalo je sve bajkovito, ali sada je sve postalo san. Imamo sreću i veliku privilegiju da saopštimo da se vraćamo kući!", naveo je bugarski klub u najavi meča.