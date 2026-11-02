Nema struje na "Čairu": Stadion u mraku, utakmica Radničkog i Železničara odgođena

Meč Radničkog iz Niša i Železničara iz Pančeva je odgođen zbog kvara na stadionu "Čair".

Izvor: FK Železeničar Pančevo

U okviru 14. kola Superlige Srbije trebalo je da se odigra meč između Radničkog i Železničara u Nišu, ali su se dogodile nepredviđene okolnosti. Naime, nestala je struja na Čairu, ekipa EPS-a je izašla, ali nije mogla ništa i utakmica je zvanično odgođena.

Naime, u Nišu je trebalo da se sastanu ove dvije ekipe. Železničar je otputovao u Niš i izašao na zagrijavanje. Međutim, na jednom dijelu terena u Nišu je nestala struja i odmah je ekipa EPS-a izašla kako bi sanirala kvar.

Prošlo je nekih 15 do 20 minuta, ali ni oni nisu mogli ništa i na zvaničnom kanalu za komunikaciju Železničara je osvanulo saopštenje.

Saopštenje prenosimo u cijelosti.

"Utakmica 14. kola Superlige Srbije između FK Radnički Niš i FK Železničar Pančevo zvanično je odgođena. Zbog većeg kvara na elektroenergetskoj mreži, koji je doveo do prekida napajanja električnom energijom, nije bilo uslova da se utakmica odigra u planiranom terminu, ali ni sutra. Kao novi, predloženi datum odigravanja utakmice određen je 25. novembar 2026. godine."