Vest Hem otpustio Nuna Espirita Santa

Prošle sezone tim je pod njegovim vođstvom ispao iz Premijer lige.

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Londonski Vest Hem otpustio je glavnog trenera Nuna Espirita Santa nakon lošeg početka sezone u Čempionšipu, prenio je BBC Sport.

Pedesetdvogodišnji Nuno Espirito Santo bio je na klupi Vest Hema od septembra 2025. godine, a prošle sezone tim je pod njegovim vođstvom ispao iz Premijer lige.

Prije početka tekuće sezone, londonski klub je važio za jednog od glavnih favorita za direktan povratak u Premijer ligu. Vest Hem se trenutno nalazi na osmom mestu na tabeli Čempionšipa i zaostaje šest bodova za vodećim Midlzbroom.

Ekipa je pobijedila u samo dva od posljednjih šest mečeva, dok su prethodne dvije utakmice na domaćem terenu završene porazima. Vest Hem je prvo izgubio od Sautemptona rezultatom 2:3, a zatim je u subotu poražen od Vest Bromvič Albiona sa 1:2.