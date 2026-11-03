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Fudbalerke BiH saznale protivnike u C Ligi nacija, selektor Hodžić: "Zadovoljni smo žrijebom"

Fudbalerke BiH saznale protivnike u C Ligi nacija, selektor Hodžić: "Zadovoljni smo žrijebom"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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"Zmajice" će odmjeriti snage sa Luksemburgom, Estonijom i San Marinom.

zmajice, fudbalerke BiH Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalerke BiH saznale su ovog utorka imena protivnika u C diviziji Lige nacija. Izabranice Selvera Hodžića smještene su u četvrtu grupu, zajedno sa timovima Luksemburga, Estonije i San Marina.

"Zadovoljni smo žrijebom, ali svakom protivniku ćemo pristupiti maksimalno ozbiljno, jer danas u reprezentativnom fudbalu nema lakih utakmica. Vjerujem u kvalitet naše ekipe i smatram da imamo dovoljno potencijala da se borimo za prvo mjesto u grupi. Naš cilj je jasan, želimo da pokažemo napredak u igri, ostvarimo dobre rezultate i izborimo povratak u Ligu B. Pred nama je period u kojem ćemo nastojati dodatno da unaprijedimo našu igru i što spremnije dočekamo početak takmičenja", riječi su Hodžića za sajt FS BiH nakon žrijeba.

Prema kalendaru takmičenja, grupna faza počinje u februaru 2027. godine, a utakmice će se igrati tokom februarsko-martovskog, aprilskog i junskog reprezentativnog termina.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Liga nacija BiH fudbal zmajice

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