Srbija zvanično izgubila Relju Obrića: "Nikad ne bih mijenjao Sloveniju, sa 14 godina su došli po mene"

Mladi štoper Atalante Relja Obrić uskoro debituje za seniorsku selekciju Slovenije. Spreman je, to čeka od 14. godine, iako je rođen u Beogradu, a razvijao se u Partizanu.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Relja Obrić je definitivno van konkurencije za reprezentaciju Srbije. Selektor Slovenije Boštjan Cesar ga je pozvao za mečeve sa Švajcarskom i Sjevernom Makedonijom. Kao što su nedavno Makedonci osigurali da Matej Gaštarov igra za njih, tako sada i nekadašnji fudbaler Partizana definitivno ostaje pod zastavom Slovenije.

On je za sada odigrao čak 36 utakmica za mlađe selekcije Slovenije, dao je jedan gol, a sada je vrijeme da nakon debija za seniorski tim Atalante zaigra i za "A" selekciju Slovenije.

"Zašto Slovenija? Kakvo je to pitanje?"

Obrić je rođen u Beogradu, nakon Milutinca igrao je za Partizan, a 2023. je prešao u Atalantu za samo 135.000 evra. Bio je lider svoje generacije, a sada je u Atalanti iskoristio povrede nekih igrača poput Seada Kolašinca i upao je u prvi tim. Igrao je po 90 minuta protiv Frosinonea, Fiorentine i Parme i sada će biti u konkurenciji za prvi tim.

"Kakvo je to pitanje? Nikada ne bih promijenio slovenačku reprezentaciju. Slovenija mi je dala priliku koju nikad prije nisam dobio. Vrlo sam zahvalan Fudbalskom savezu Slovenije, svima koji su uključeni u cijeli proces oko mene. Hvala svim trenerima i svima onima koji stoje iza mog poziva u reprezentaciju. Svaki put kad dobijem poziv, presrećan sam, jer znam da ću igrati za nekoga ko vjeruje u mene. I u koga ja vjerujem. To je ono što volim u fudbalu. Igrati s ljubavlju", rekao je Relja Obrić kada je razgovarao za portal "Ekipa" u Sloveniji na pitanje zašto je izabrao Sloveniju.

Slovenija je od malih nogu obratila pažnju na nekadašnjeg kapitena mlađih selekcija Partizana i od tada redovno igra za Slovence Relja Obrić.

"Kada sam imao 14 godina došao sam prvi put u Sloveniju da igram za reprezentaciju. Sa 14 me je kontaktirao Fudbalski savez Slovenije i sve je sjajno prošlo. Onda mi tokom pandemije virusa korona Partizan nije dao da idem u reprezentaciju, pa sam sljedeći put igrao za U15 i U16 selekciju. Protiv Poljske sam debitovao i mislim samo o Sloveniji. Slovenija me je prvi put kontaktirala na turniru u Staroj Pazovi koji sam igrao za Partizan sa Krškim, Mariborom, Olimpijom... Prišao mi je Žikica Vuksanović iz Maribora i pitao me da li bih igrao. Moja baka je Slovenka iz Idrije."

Imao je priliku da igra na U17 Euru protiv Srbije Obrić i tada je srpski tim doživio težak poraz. Poveli su Slovenci golovima Pejičića, Topalovića, Jakupovića i Hrvatina 4:0, a onda su Cvetković i Petrović smanjili na 4:2. Ipak do kraja grupne faze Srbija je prošla dalje, a Slovenija završila kao posljednja u grupi.

"Bilo je to sjajno iskustvo, mogu da kažem da je prije meča bilo mnogo pritiska na meni. Očekivao sam mnogo od nas i pokazali smo da smo ozbiljan tim kada smo poveli sa 4:0", rekao je on i istakao da ga prijatelji podržavaju.

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