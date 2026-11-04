Nacionalna policija Španije pokrenula je istragu o smrti fudbalera Hesusa de Migela nakon teškog sudara sa golmanom protivnika Hesusom Ovonoom tokom utakmice "Segunde".

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nacionalna policija Španije pokrenula je istragu o smrti igrača fudbalskog kluba Tenerife Hesusa de Migela, koji je preminuo u bolnici nekoliko sati nakon teškog sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonoom tokom prvenstvene utakmice, prenosi RTVE.

Istragu vodi odjeljenje za ubistva Nacionalne policije, a slučaj je već pod nadzorom pravosudnih organa.

De Migel je preminuo u bolnici Nuestra Senjora de La Kandelarija, nakon što je u ponedjeljak u završnici utakmice na stadionu Heliodoro Rodrigez Lopes zadobio snažan udarac u sudaru sa golmanom Andore, prilikom borbe za loptu.

Izvori iz Višeg suda pravde Kanarskih ostrva naveli su da se u slučaju svake smrti koja nije nastupila prirodnim putem, bilo da je riječ o nesrećnom slučaju ili drugom uzroku, automatski pokreće sudska istraga.

Glavni tužilac Santa Kruz de Tenerifea Hose Luis Sančes-Hauregi ocijenio je da su male šanse da slučaj dovede do pokretanja krivičnog postupka, budući da se udarac dogodio tokom regularnog toka utakmice.

Kako Vrhovni sud tretira povrede u sportu?

Vidi opis Policija hitno pokrenula istragu o smrti fudbalera Hesus de Migel fudbaler Tenerifea koji je preminuo Hesus de Migel fudbaler Tenerifea koji je preminuo Hesus de Migel fudbaler Tenerifea koji je preminuo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivan Sanchez Jimenez / Avalon / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

On je objasnio da, prema dugogodišnjoj praksi Vrhovnog suda Španije, povrede nastale tokom sportskog nadmetanja po pravilu ne predstavljaju osnov za krivično gonjenje, osim ukoliko je riječ o namjernom napadu jednog igrača na drugog van igre.

Tužilac je istakao da je potrebno da se sačeka izvještaj sudije i odluka disciplinskih organa o tome da li je u spornom duelu bilo opasne igre i da li je golman Andore namjerno pokušao da povrijedi protivničkog igrača.

Španska fudbalska federacija prethodno je odložila utakmice Kupa kralja i Kupa kraljice koje su bile zakazane za utorak, zbog smrti fudbalera.

Scena na terenu zaledila sve

Incident se dogodio u sedmom minutu nadoknade vremena, pri rezultatu 2:2. Ovono je istrčao sa svog gola i u sudaru velikom brzinom, u krugu koji obilježava centar, koljenom u grudi udario De Migela, koji je pao na teren.

Fudbaler Tenerifea je ostao na leži na terenu bez svijesti, a igrači oba tima su odmah zatražili ljekarsku pomoć. Glavni sudija Perez Ernandez je pokazao crveni karton Ovonu, a potom je odlučio da prekine meč.

Španski mediji prenose da je De Migelu na terenu ukazivana pomoć 15 minuta, nakon čega je prebačen na odjeljenje intenzivne njege u Univerzitetskoj bolnici Nuestra Senjora de Kandelarija, gdje je kasnije preminuo.

De Migel je rođen 21. septembra 1996. godine u Madridu, a prije Tenerifea je igrao za Kasteljon, Uniosistas, Navalkarnero, Union Adarve, Fuenlabradu, Internasional Madrid, Lugo Fuenlabradu i Leganes.

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