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"Zaključan je u svojoj kući, uništen je": Golman Ovono zanijemio poslije smrtonosnog sudara na terenu

"Zaključan je u svojoj kući, uništen je": Golman Ovono zanijemio poslije smrtonosnog sudara na terenu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nakon tragične smrti napadača Tenerifea, Hesus Ovono je zaključan u svojoj kući, pogođen šokom i tugom.

Goman Andore u šoku nakon smrti fudbalera u Španiji Izvor: Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP

Golman španskog drugoligaša Andore Hesus Ovono van sebe je od tuge i šoka zato što je svojim brutalnim startom uzrokovao smrt napadača Tenerifea Hesusa De Migela.

"Ovono je uništen, zaključan u svojoj kući i isključen iz sveta", izjavio je izvor blizak igraču Andore za portal "Atletik" u utorak popodne. "Trenutno on ne zna za sebe“, takođe je navedeno.

Napadač Tenerifa Hesus de Migel preminuo je u ponedjeljak na odjeljenju intenzivne nege nakon strašnog sudara sa golmanom Hesusom Ovonom ranije tog dana. Utakmica je prekinuta nakon tog incidenta, u kojem je Ovono startovo pregrubo, koljenom u grudi i uz to i rukom udario po licu nesrećnog fudbalera.

"Ovono je divna osoba"

Po povratku kući, Ovono i ljudi oko njega proveli su veći dio noći nadajući se i moleći da će De Migel biti dobro. Nažalost, nije prošlo mnogo, a stigle su užasne vijesti o smrti napadača. De Migel preminuo je u 8:00 časova po lokalnom vremenu u Univerzitetskoj bolnici "Nuestra Senjora de Kandelarija), u predgrađu Tenerifea. Iza njega su ostali supruga i mala ćerka, rođena 2025. godine.

"To je strašna nesreća", rekao je jedan bivši saigrač De Migela, koji takođe poznaje golmana Andore. "Ovono je divna osoba, mio, pristupačan. Ovo je strašan incident, ali on je odlična osoba", rekao je neimenovani sagovornik portala.

"Ovono je izvanredan kao igrač i kao ljudsko biće", rekao je izvor iz Alavesa. "Ali sada slijedi javno suđenje u kojem će ljudi koji apsolutno ništa ne znaju o okolnostima ili umiješanoj osobi reći svoje", uvjeren je sagovornik.

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tenerife fudbal Španija

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