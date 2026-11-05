"Dijengova povreda ne izgleda dobro": U Zvezdi imaju razlog da strepe

Napadač Crvene zvezde Bamba Dijeng povrijedio se u meču protiv Inter Eskaldesa i napustio igru zbog povrede. Nije objašnjeno o čemu se radi, a strahuje se od obnovljenog problema sa koljenom

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda se žestoko namučila da pobijedi Inter Eskaldes i u tom trijumfu ostala bez prvog napadača Bambe Dijenga.

Poslije promašenog zicera u ranijoj fazi meča, centarfor se povrijedio u 78. minutu i morao da izađe napolje, ustupivši svoje mjesto Vladimir Lučiću, rezervisti koji je i donio preokret (2:1).

Poslije utakmice, trener Zvezde Albert Rijera je rekao da situacija sa Dijengom "na prvu" djeluje zabrinjavajuće.

"O Dijengu ćemo više znati poslije dodatnih testiranja. Ne izgleda dobro. Sigurno neće igrati u nedjelju. Vidjećemo, ide pauza za reprezentacije", odložio je Španac priču o Senegalcu.

Na Marakani imaju razlog da strijepe

Izvor: MN PRESS

Bamba Dijeng je ovog ljeta pre dolaska u Zvezdu pao na ljekarskim pregledima zbog problema sa koljenom. U Beogradu je dobio dozvolu da potpiše za crveno-bijele tek nakon što je doputovao iz Italije, gdje zbog ljekarskih pregleda nije pojačao Lacio.

Prije izlaska sa terena protiv Inter Eskaldesa, Dijeng se držao za zadnji dio noge, jako stisnuvši dio iznad koljena.

Strepnje na "Marakani" su opravdane u ovom slučaju. Zvezda će sljedeći meč igrati bez Dijenga na "Karađorđu" u nedjelju od 19 časova, protiv Vojvodine.

Bonus video:

Crvena zvezda Inter Eskaldes Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)