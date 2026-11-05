logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dijengova povreda ne izgleda dobro": U Zvezdi imaju razlog da strepe

"Dijengova povreda ne izgleda dobro": U Zvezdi imaju razlog da strepe

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Napadač Crvene zvezde Bamba Dijeng povrijedio se u meču protiv Inter Eskaldesa i napustio igru zbog povrede. Nije objašnjeno o čemu se radi, a strahuje se od obnovljenog problema sa koljenom

Bamba dijeng povrijedio koljeno na zvezda inter eskaldes Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda se žestoko namučila da pobijedi Inter Eskaldes i u tom trijumfu ostala bez prvog napadača Bambe Dijenga.

Poslije promašenog zicera u ranijoj fazi meča, centarfor se povrijedio u 78. minutu i morao da izađe napolje, ustupivši svoje mjesto Vladimir Lučiću, rezervisti koji je i donio preokret (2:1).

Poslije utakmice, trener Zvezde Albert Rijera je rekao da situacija sa Dijengom "na prvu" djeluje zabrinjavajuće.

"O Dijengu ćemo više znati poslije dodatnih testiranja. Ne izgleda dobro. Sigurno neće igrati u nedjelju. Vidjećemo, ide pauza za reprezentacije", odložio je Španac priču o Senegalcu.

Na Marakani imaju razlog da strijepe

Izvor: MN PRESS

Bamba Dijeng je ovog ljeta pre dolaska u Zvezdu pao na ljekarskim pregledima zbog problema sa koljenom. U Beogradu je dobio dozvolu da potpiše za crveno-bijele tek nakon što je doputovao iz Italije, gdje zbog ljekarskih pregleda nije pojačao Lacio.

Prije izlaska sa terena protiv Inter Eskaldesa, Dijeng se držao za zadnji dio noge, jako stisnuvši dio iznad koljena.

Strepnje na "Marakani" su opravdane u ovom slučaju. Zvezda će sljedeći meč igrati bez Dijenga na "Karađorđu" u nedjelju od 19 časova, protiv Vojvodine.

Bonus video: 

Crvena zvezda Inter Eskaldes
Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC