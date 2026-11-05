Hajduk Split doživio je istorijsku sramotu gubitkom od Linkolna na Gibraltaru, obeležavajući neuspjeh u povratničkoj sezoni u Evropi.

Izvor: Krzysztof Porebski / Newspix.pl / Profimedia

Fudbaleri Hajduka iz Splita izgubili su od Linkolna iz Gibraltara u gostima. U svojoj povratničkoj sezoni u Evropi poslije 16 godina, nekadašnji jugoslovenski velikan obrukao se kao malo kada u istoriji.

Ispadao je Hajduk u 21. vijeku iz Evrope od gruzijske Dile Gori, Šelburna iz Republike Irske pa i malteške Gžire Junajted, ali će u klupsku istoriju ući da je ovog četvrtka izgubio od Linkolna, šampiona Gibraltara.

Gol odluke postigao je Denis Hadžikadunić, nesrećnom reakcijom kojim je Hajduk doživio potpunu blamažu. Splićani su do ovog kola ostvarili dvije pobjede u Evropi, protiv Ajaksa kod kuće 2:1 i protiv Tuna u Švajcarskoj 1:0. U narednom kolu Hajduk će pred praznim stadionom dočekati Sent Trujden.

Vidi opis Istorijska sramota: Hajduk Split izgubio na Gibraltaru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: EPA/SONNY LENSEN Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

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(MONDO)