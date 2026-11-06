Slavoljub Muslin: "Predlažem pet godina amaterskog fudbala u Srbiji. Objasniću zašto"

Slavoljub Muslin predlaže pet godina amaterskog fudbala u Srbiji kao rješenje za probleme u sportu.

Izvor: Insajder Video/printscreen

Studentska lista pobijedila je na parlamentarnim izborima u Srbiji i u okviru svog programa zacrtala je i velike promjene u srpskom sportu u kome će se mnoge stvari okrenuti naglavačke. Jedan od onih koji je sve vrijeme uz njih je i Slavoljub Muslin, nekadašnji selektor Srbije, koji je u emisiji na televiziji "Insajder" podržao nove stvari u srpskom sportu, prije svega fudbalu.

Upravo u Fudbalskom savezu Srbije (FSS) će uslijediti prve promjene jer nije izabran novi predsjednik, izbori su odgođeni po četvrti put u posljednjih šest mjeseci, mnogi misle i zbog političke situacije: "Mislim da i budući kandidati pokušavaju da vide šta će se dogoditi sa onima koji su planirali da se kandiduju nakon ovih promjena u Srbiji. Jasno je da oni ne mogu da budu izabrani i zbog toga se, vjerujem, čeka da dođe nova vlada i da se vidi kakve planove ima za sport uopšte, a posebno za naš fudbal, jer problema ima mnogo", rekao je Muslin.

"To se vidi i po našoj poziciji na UEFA listi. S druge strane, imamo rezultate koji nisu dobri i naš fudbal se sveo na amaterski nivo. Istovremeno, skupo plaćamo igrače koji su na tom nivou, što će predstavljati veliki problem i za klubove i za reprezentaciju."

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Prema njegovim riječima, Srbija nema dovoljno igrača i ne stvara ih, tako da nema drugog rješenja sem da ih razvija od najmlađeg uzrasta, umjesto da fokus bude na strancima: "Za reprezentaciju mogu da igraju samo naša djeca, a problem je u tome što smo zapostavili rad sa mlađim kategorijama", rekao je Muslin.

"Evo, Crvena zvezda igra u Konferencijsku ligu, a ranije smo pričali o Ligi šampiona. S druge strane, AEK, koji trenira naš trener Marko Nikolić, igra u Ligi šampiona. Siguran sam da ima duplo manji budžet od Crvene zvezde."

Šta je rješenje? Amaterizam!

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Slavoljub Muslin kaže da srpski fudbal ima mnogo problema i da ne mogu svi odjednom da se riješe, tako da je njegov prijedlog potpuni reset sistema, odnosno amaterizam: "Ima mnogo problema, ali mislim da je u situaciji u kojoj se nalazimo, kao što sam već rekao, najveći problem klubova novac, odnosno finansiranje. Pogledajte samo ugovore u Crvenoj zvezdi. Imate strance i domaće igrače koji su potpisali ugovore na dvije ili tri godine i zarađuju veliki novac. Te igrače morate da plaćate još najmanje tri godine. Tu ne vidim izlaz", rekao je Muslin i dodao:

"Za mene je jedino rješenje da pet godina pređemo na amaterski fudbal. Ne znam kako bi to pravno moglo da se izvede i kakav bi dogovor morao da se postigne sa UEFA, jer ipak nisam stručnjak za ta pitanja. Ali mislim da bi nas takav sistem, uz ograničavanje plata na, recimo, 5.000 evra, odnosno prelazak na poluprofesionalizam, natjerao da stvaramo sopstvene igrače.

Zabranio bih dolazak stranaca, jer ovi koji igraju kod nas predstavljaju treću ili četvrtu klasu. To nisu kvalitetni igrači, već nam uglavnom dolaze fudbaleri koji su već isluženi", rekao je Muslin.

Privatizacija?

Izvor: MN PRESS

Godinama se priča da je rješenje za srpski fudbal privatizacija, ali da je to problem izvesti: "I ja mislim da jeste, ali zakon još nije donesen. Znate kako, mi smo i dalje komunistički sistem i zato nam se sve ovo dešavalo. Država obezbjeđuje taj novac iz budžeta, a ja rukovodim klubom kao da je taj novac moj. Trošim ga kako ja hoću", rekao je Muslin.

"Kada bi neko došao i privatizovao klub, kao što je to slučaj u inostranstvu, postavio bi svoje ljude i vodio računa o tome kako se novac troši. Ovdje se, međutim, novac trošio kako je ko htio, jer je bio ničiji."

Koga predlaže Muslin?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Prema riječima Slavoljuba Muslina, dobro rješenje za srpski fudbal bio bi Nemanja Vidić kao predsjednik, a Mirko Poledica, inače kandidat Studentske liste, kao novi generalni sekretar Saveza.

"Moram da vam kažem da ćemo se ponovo vratiti na period od pet do deset godina. Mi nemamo igrače, moramo da ih stvaramo. Potrebno je da sačekamo i da radimo kvalitetno. S druge strane, mogu da vam garantujem da među ljudima koji bi mogli da dođu ima kvalitetnih pojedinaca, poput Vidića i Poledice, ali i drugih", rekao je Muslin i dodao da će svi koji budu došli raditi u interesu fudbala.

"Razgovarao sam sa njima, razgovaram i dalje, a samo juče sam se vidio sa nekima od njih. To su situirani ljudi koji žele i kojima je stalo do napretka srpskog fudbala", dodao je on.

"Uvjeren sam da će raditi kako treba ako im se to dozvoli. Dokle će stići i kakve će rezultate ostvariti, to je već drugo pitanje. Fudbal je mnogo odmakao, a nama nedostaju stručni kadrovi. Zato moramo da ulažemo i u njihovo obrazovanje, odnosno da unaprijedimo trenersku školu. Već sam rekao da su svi oni koji su radili u Fudbalskom savezu, da su imali imalo savjesti i odgovornosti, odavno trebalo da napuste Savez. Nije trebalo da čekaju nove izbore, već da svi podnesu ostavke i odu, jer su upravo oni posljednjih 30 godina u Fudbalskom savezu. Manje-više, isti ljudi su sve vrijeme u Savezu ili na rukovodećim mjestima u klubovima", zaključio je Muslin.