Gabrijel Larsen Rajković je na meti velikana sa 15 godina. Norveški reprezentativac srpskih korijena blista, iako je tek zakoračio u seniorski fudbal i to nije prošlo neprimjećeno.

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Gabrijel Larsen Rajković je već na cijeni. Mladi napadač Valerenge srpskog porijekla počeo je da igra u elitnom rangu, da postiže golove, a sada se za njega otimaju velikani. "Srpski Holand" tek što je stupio na scenu pobuđuje veliko interesovanje i kao u slučaju Martina Edegora sa 15 godina je na pragu velikog transfera.

Gabrijel Rajković kome je otac Srbin nastupa za omladinske selekcije Norveške, a sa samo 15 godina i 20 dana je postao najmlađi debitant u istoriji prvog ranga takmičenja u Norveškoj. Dobre igre nisu ostale nezapažene.

Ko želi Gabrijela Rajkovića?

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

U red su stali brojni velikani, pa tako strani mediji prenose da ljevonogog napadača koji podjednako dobro igra na oba krila i na centralnom mjestu u ofanzivi sada žele Arsenal, Mančester i Inter. Takođe tu nije kraj, pošto se navodi da ga žele i još neki klubovi.

Rajković je rođen u Oslu, još uvijek ima pravo nastupa za Srbiju, ali za sada djeluje kao da nam ga je Norveška otela bez borbe. Uspio je da postigne gol čak i protiv šampiona Bode Glimta i postao je najmlađi strijelac svog kluba u elitnom rangu. Valerenga ne žuri da ga proda jer za sada ima ugovor do kraja 2028. godine.

"Bilo je zaista zabavno na mom početku u klubu. Sjajno sam primljen i upoznao sam mnogo sjajnih ljudi u prvih nekoliko mjeseci. Sjajno sam se uklopio u grupu i navikao sam se na visok nivo treninga. Lopta ide brzo, ali uspijevam da se uklopim", rekao je po potpisivanju profesionalnog ugovora sa Valerengom Gabrijel Larsen Rajković.

(MONDO)

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