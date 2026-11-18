Kadetska reprezentacija Srbije odradila prvi trening u Kateru pred početak Svjetskog prvenstva.

Izvor: FSS

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije odradila je večeras prvi trening u Kataru uoči početka Svjetskog prvenstva, koje se održava od 19. novembra do 13. decembra. Srbija će na SP igrati u grupi L protiv Hondurasa, Japana i Kolumbije.

"U fantastičnom kompleksu koji broji veliki broj terena sa besprijekornom travnatom podlogom, selektor Igor Matić sa svojim stručnim štabom i reprezentativci, nastavili su pripreme za ono što ih očekuje 21. novembra. A to je premijerni duel, prvi u istoriji srpskog fudbala za ovaj uzrast, na najvećoj fudbalskoj smotri. Rival je Honduras, jedna od najboljih selekcija Srednje Amerike", navodi se na zvaničnom sajtu FSS.

Savo Radanović jedva čeka da utakmica počne.

"Sve je na vrhunskom nivou, imamo sjajne uslove, lijepo vrijeme i ono što je najvažnije dobru timsku energiju. Svi preduslovi su ispunjeni, sada je sve na nama. Za mene nastup na SP, kao i svaki drugi nastup u dresu nacionalnog tima, budi posebne emocije. Uvijek je čast i privilegija braniti boje Srbije. Nadam se da ću se prikazati u pravom svjetlu i da ćemo kao tim ostvariti uspjeh. To je nešto što nam mnogo znači i zbog čega smo se borili da ovdje dođemo. Svjesni smo da je pred nama takmičenje koje će pratiti čitav svijet. Siguran sam da ćemo pružiti maksimum i nakon ovog prvenstva biti bolji igrači", izjavio je mladi srpski fudbaler Radanović.

Strika: "Daćemo sve od sebe"

Njegov saigrač Matej Strika naveo je da su srpski fudbaleri oduševljeni uslovima i ambijentom u Dohi.

"Ambijent kakav se samo poželeti može. Teren je odličan, vrijeme savršeno, odradili smo prvi trening u Kataru i polako se pripremamo za prvi meč sa Hondurasom. Velika je čast biti dio ove generacije, koja će po prvi put predstavljati našu zemlju na velikoj sceni u ovom uzrastu. Daćemo sve od sebe da opravdamo očekivanja nacije i pokažemo se u najboljem svjetlu. Ovako veliki turnir daje šansu mladim igračima da odmjere snage i takmiče se sa najboljima iz cijelog svijeta. Nadam se da ćemo kao tim ostaviti dobar utisak", istakao je Strika.

Utakmica između Srbije i Hondurasa biće odigrana 21. novembra od 15.30 časova u Al Rajanu.

(Mondo)

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