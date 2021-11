MONDO podkast "Šesta lična": Partizanov šuter se ne plaši greške, Zvezdin plej se ne boji da skoči na glavu!

Poslušajte najnoviju epizodu MONDO podkasta "Šesta lična" o ABA ligi. Miloš Jovanović i Edin Avdić "pretresli" su posljednje kolo na Jadranu pred pauzu.

Još jedno kolo, još sedam utakmica ABA košarke koje treba precizno secirati. Na pravoj ste adresi ako vas to zanima – jubilarni deseti ABA podkast ove sezone, i vaša nedjeljna doza Edina i Miloša!

Dobro, prvi dio...

Epitet "derbi kola" ponijela je utakmica koju su Partizan i Budućnost odigrali u subotu uveče u Beogradskoj areni.

U jako zanimljivom meču, Podgoričani su imali preokret "na tacni", ali ih je prvo nepreciznost Di-Džej Silija, a zatim i nesmotrenost Džejkoba Vajlija, udaljila od bodova. Ponovo je za crno-bijele briljirao Aleksa Avramović sa 17 poena, 5 asistencija i šest ukradenih lopti, a dobre partije odigrali su i Gregor Glas, Alen Smailagić i Zek Ledej. Samo, vjerujem da svi čekaju i da Kevin Panter malo živne...

Edin je posebno naglasio da mu se svidio nastup Gregora Glasa, Slovenca koji je pogodio možda prelomnu trojku.

"Glas se odlično predstavio, protiv Lijetkabeilsa je bio odličan, a sad je baš bio dobar. Njegova trojka sa korakom unazad preko ruke Džejkoba Vajlija je po meni potez utakmice. Ima on to šutersko samopouzdanje. Dva napada prije toga mu je ispala lopta i promašio je sve. Većina igrača njegovih godina bi se obeshrabrila, a on u sljedećem napadu pogađa za 53:48. Kod nekih igrača vidiš strah, tremu, da se pita 'šta sad?'. A, njega kada gledaš - ne boji se greške. To je jako bitno. Mlad igrač će u napadu prvo da dobije prostor da šutira. To je činjenica, teško da će igrati sa loptom. A, on je izuzetan šuter. I prošle sezone je u Dinamiku davao po deset, devet trojki... Treba to ubaciti", rekao je Avdić.

I Crvena zvezda je, baš kao Partizan, imala "randevu" sa Podgoričanima ovo kolo. Crveno-bijeli su otišli u Podgoricu na meč protiv Derbija SC i rutinski odradili posao – u pobjedi od "trijes' i kusur" razlike trener Dejan Radonjić imao je priliku da odmori bezmalo sve svoje igrače, a aktuelni šampion je susret sa „studentima“ iskoristio da osvježi šutersku formu, ubacivši 13 trojki iz 28 pokušaja.

U podkastu je bilo riječi o tome koliko se Marković odmah uklopio u tim.

"Vidio si bacanje za loptu u prvoj četvrtini. To je taj momenat, kad dobiješ iskusnog igrača koji je prošao svašta i igrao na visokom nivou. Ali to je neko kome je to druga priroda. Idealno se uklapa tim načinom u ono što Radonjić ima ostalo na raspolaganju, što imaš igrače koji će da lete na glavu za loptom i da izgaraju u odbrani. Sad, ostaje samo taj momenat - da li će Zvezda uspjeti da ostane u stanju da ostvari kontinutet šuta sa distance. Kada ubacuju, to izgleda mnogo bolje u napadu, a kad ne ubacuju, onda izgleda problematično napad", rekao je Avdić.

Nastavlja se roler-koster sezona Cedevite Olimpije. Nakon što su ubjedljivo poraženi u Evrokupu protiv Budućnosti, sada ih je i Mega ispratila sa velikom razlikom nazad u Sloveniju. Nisu "zmajevi" imali nikakvog rješenja za inspirisane Megine "klince", koje su predvodili odlični Nikola Jović i Matej Rudan, a opet smo vidjeli i hrabrog i pribranog Samsona Ruženceva, koji se sve više nameće Vladi Jovanoviću. Cedevita će morati da reaguje jako brzo ako bi da ostanu kompetitivni u ovoj sezoni, a ponovo se po kuloarima promiče smjena Jurice Golemca...

Možda i najbolju utakmicu sezone gledali smo ovog vikenda u Novom Mestu. Raspjevani Borac pobijedio je Krku u pravom revolveraškom obračunu, a domaćima nije pomogla ni nova velika partija Roka Stipčevića, koji je ubacio sedam trojki iz devet pokušaja! Ako ste se ikada pitali koja je to utakmica koju treba pustiti nekome i natjerati ga da zavoli košarku, ova je svakako jedan od kandidata!

Do druge pobjede u sezoni konačno je stigao i Mornar. Oni su u Topolici pobijedili Split sa ubjedljivih 16 poena razlike, a osim dobre partije Nemanje Gordića, koji je ostvario dabl-dabl sa 11 poena i isto toliko asistencija, kao i šuterski raspoloženih Seada Šehovića i Vlade Mihajlovića, Mikija Pavićevića će sigurno obradovati i činjenica da je Mornar konačno nadskočio nekoga. Ovdje se pogotovo istakao Vil Mozli sa po pet uhvaćenih lopti u napadu i odbrani.

Pobjeda Barana ostavila je Zadar zakovanim na posljednjem mjestu tabele. Igokea je u prvoj utakmici kola, odigranoj u prošli četvrtak, odigrala čvrsto i stabilno i smirenom igrom u posljednjoj dionici došla do nove pobjede. Zadar je sada u zaista nezavidnoj situaciji, ali makar imaju nedjelju dana pauze da se presaberu.

Pauza – da, rekli smo pauza, jer poslije ove nedjelje reprezentacije počinju novi ciklus kvalifikacija za Mundobasket koji će se 2023 odigrati u Indoneziji, Japanu i na Filipinima. Jadranska košarka će dakle odmoriti, a i mi sa njom – ali bez brige, NBA podkasti ostaju da vas uvesele, a tu znate da svake nedjelje ima nešto o čemu može da se priča...makar i o teniskim susretima Džordža Majkla i Harisa Džinovića!

Čujemo se opet u petak!