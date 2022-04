Agent: Stivens raskinuo ugovor; Igokea: On je naš igrač, sve je izmireno!

Iz Igokee m:tel dementovali pisanje specijalizovanog košarkaškog portala Sportando.

Izvor: ABA liga/Igokea/Nikola Vuruna

"Dešan Stivens raskinuo je ugovor sa Igokeom", glasila je informacija koju je objavio specijalizovani košarkaški portal "Sportando" u petak prijepodne i iznenadio ovdašnju košarkašu javnost.

Do raskida ugovora došlo je zbog neplaćanja obaveza, rečeno je "Sportandu“ iz agencije "Sleš Sports" koja zastupa američkog košarkašaša.

Međutim, u Igokei demantuju da Stivens napušta klub.

"To nema veze sa vezom. Njegov agent time nešto pokušava, ne znam šta je u pitanju, ali Stivens je naš igrač“, potvrdio je sportski direktor Igokee Vuk Radivojević u izjavi za MONDO.

On je potvrdio da je Igokea kasnila sa isplatom plata, ali da je to bilo minimalno i da je to već riješeno.

"Kasnilo mu je jedan dan, pa sad agent nešto pokušava, ali kasnilo je svima i sada je već sve izmireno. Tako da tu nema nikakvih problema“, rekao je Radivojević.

Stivens ove sezone prosječno bilježi 9,4 poena i 5,3 skoka po utakmici, a nedavno je u pobjedi nad Cibonom zabio 21 poena uz perfektnih 8 od 8 u šutu za dva.