Zzvezda dobila šamar na pripremama - izgubila 39 razlike! Krah crveno-bijelih i povreda jednog od najboljih igrača!

Crveno-bijeli su izgubili na Kipru.

Crvena zvezda doživjela je drugi poraz na pripremama i to ubjedljivo. Izgubila je od Olimpijakosa na turniru na Kipru - 94:55 (24:13, 23:24, 27:12, 20:6). U meču koji služi kao posljednja priprema pred početak nove sezone, protiv evroligaškog tima, odigrala je jedan od najlošijih mečeva do sada. Protiv Peristerija se izvukla, sada nije u tome uspjela. Uz to se povrijedio i Ognjen Dobrić...