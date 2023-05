TRI RAZLOGA ZBOG KOJIH JE PARTIZAN IZGUBIO OD REALA! Obradović vidio šta nije valjalo - evo šta je presudilo!

Partizan je propustio prvu meč loptu za odlazak na fajnal-for Evrolige, ali će već u četvrtak imati drugu.

Partizan je propustio prvu šansu da prođe na fajnal-for Evrolige. U trećem meču četvrtfinalne serije izgubio je od Real Madrida (82:80) i sada se sprema za četvrti meč. I dalje drži sve u svojim rukama i ima priliku za popravni da u četvrtak (20.30) izbori plasman na završni turnir u Kaunas. Ima dobrih i ne tako dobrih vijesti za Željka Obradovića i crno-bijele uoči tog duela.

Vraća se Matijas Lesor poslije suspenzije, ali se i Realu vraća Gabrijel Dek. Kevin Panter je suspendovan i za četvrtu utakmicu. Dok se čekaju nove informacije i stanje povrede Alekse Avramovića, Željkovi izabranici mogu da žale za propuštenom prilikom, jer su bili veoma blizu da "metlom" isprate goste nazad u Madrid. Bilo je blizu...

Šta se sve dogodilo u trećem meču, gde je srpski tim mogao bolje i šta je sve nedostajalo da se ostvari pobjeda? Ovo su tri glavna razloga poraza i detalji koji bi mogli da budu važni i u četvrtoj utakmici.

NEMA PANTERA - NEMA KOŠA!

Džejms Naneli pogodio je trojku za vođstvo na oko tri minuta pre kraja (77:75) i od tog momenta je Parizan dao samo tri poena. Pogodio je samo Zek Ledej za tri i to na tri sekunde prije kraja, ujedno postavivši i konačan rezultat, pošto u posljednjem napadu nije bilo faula. Upravo to je momenat u kom se vidi koliko je falio Kevin Panter.

Kapiten je taj koji je uzimao one najvažnije šuteve kada se lomi, činio je to protiv Monaka u ligaškom dijelu, protiv Reala u prvom meču kada je dao trojku koja je utišala Madrid. Upravo to falilo je najviše u utorak uveče, da neko stavi tačku i zatvori meč, Ledej i Naneli nisu usjpeli i moraće da to poprave, jer Pantera neće biti ni u četvrtak.

NEMA LESORA - NEMA SKOKA!

Koliko je Panter nedostajao u napadu, toliko je Matijas Lesor falio na obje strane terena. Podatak da je Mario Hezonja imao 14 skokova najbolje opisuje koliko se Partizan sa tim mučio. Nije bilo Francuza da "zaključa" stvari pod košem. Ako se od Valtera Tavaresa, najdominantnijeg centra Evrope, očekuje da hvata skokove (26 poena, 11 skokova), onda to ne smije da se dopusti igračima poput Hezonje, Džanana Muse (6sk), Adama Hange (4sk).

Povratak Lesora trebalo bi da bude od velikog značaja, kako za borbu sa Tavaresom, tako i za skok igru, mada je to i znak i da će neki drugi igrači morati bolje. Poput Zeka Ledeja i Janisa Papapetrua koji su u utorak uveče morali bolje u tom dijelu igre.

RAZLIKA JE MORALA DA BUDE VEĆA

Partizan je na poluvremenu, s obzirom na prikazanu igru, morao da ima veću prednost od samo "+3" (48:45). Srpski tim meč je otvorio serijom 12:0 uz nevjerovatnu buku sa tribina. Madriđani nisu znali gdje se nalaze, prvi koš dali su poslije skoro tri minuta i to sa slobodnih bacanja. U 13. minutu razlika je bila 15 (41:26) i izgledalo je kao da će biti dvocifrena na pauzi. Umjesto toga Fernandez i Tavares su vratili Madriđane u igru i spustili minus.

Svjesni su toga i u redovima Partizana. "Dobro smo odigrali na početku, ali su oni promijenili odbranu, nismo se snašli na zonu. Tada je Tavares krenuo da dominira u reketu, vratili su se, držali egal do kraja. Imamo dovoljno vremena da se smirimo, pa da vidimo šta još možemo da popravimo i da pobijedimo, da se ne vraćamo u Madrid", poručio je Danilo Anđušić.

Prva šansa je otišla u nepovrat, druga mora da se iskoristi...

