MISLIO SAM DA JE OBRADOVIĆ LUD I GLUP, A BIO JE GENIJE! Željko danima mučio Pabla Lasa, pa osvojio evropski trofej!

Najbolji evropski trener svih vremena Željko Obradović danima pripremao plan za pobjedu, a čak ni Pablo Laso koji je bio važan dio nije shvatio šta se dešava. Na kraju mu je postalo jasno zašto je najbolji!

Izvor: MN PRESS

Danas spadaju u red najboljih evropskih trenera, a svojevremeno je Željko Obradović bio učitelj Pabla Lasa u Real Madridu. Tokom tri godine zajedničke saradnje prošli su mnogo toga, osvojili FIBA Saporta kup koji je preteča Evrokupa, a Laso je imao priliku i da uči od najboljeg. U nekim trenucima je mislio da je Obradović lud, ali je poslije trijumfa u najbitnijoj utakmici sezone shvatio da je srpski trener košarkaški genije!

Dvostruki šampion Evrope sa Real Madridom posljednju sezonu nije radio, ali se polako priprema za povratak u trenerske vode. Dok se to ne desi ima vremena za gostovanja po podkastima, a u jednom od njih je ispričao fantastičnu priču staru 25 godina. Real Madrid je igrao finale Saporta kupa protiv Meš Verone, a Obradović dobio taj meč lukavstvom - Laso je bio važan dio iako nije imao pojma kakav je plan legendarnog Čačanina.

"Igrali smo finale protiv Verone sa Majkom Juzolinom kao plejmejkerom. Dvije nedjelje ranije tokom treninga, Željko bi rekao ti-ti-ti-ti, Pablo odmori, a onda odjednom 'Pablo, ulazi, igraj'. Bilo je tako. Obično smo bili Antunjez i ja. Počinjao je da koristi nekog drugog u tom trenutku - Bodiroga ili Santos - ali ja sam uvijek bio na klupi u početku treninga“, prisjeća je Laso i dodaje: "Vjerovatno sam previše razmišljao kao igrač, ali sam pitao 'Zašto mi to radi?' Željko se uopšte nije brinuo za moje ponašanje. Onda dolazi finale. Prvo poluvrijeme, nisam igrao ni minut. Mislio sam 'U finalu smo, mislim da možemo da uđemo u ovu utakmicu.' Onda sam otišao u svlačionicu na poluvremenu i Željko mi se ušunjao iza leđa. 'Pablito, šta se desilo?', pitao me je. Mislio sam 'Ništa, moramo da igramo bolje u drugom poluvremenu, da pobijedimo i tako dalje.' On kaže 'Jesi li spreman da igraš? Rekao sam 'Sigurno, pa finale je.' Tada je Željko uradio to! 'Ok, onda izađi tamo i igraj', rekao mi je. Stvari se nisu odmah promijenile..."

Pablo Laso je i u nastavku meča sjedio "zakucan" za klupu, da bi tek poslije nekoliko minuta dobio signal da se priprema za ulazak u igru. Bio je to dio maestralne taktike Željka Obradovića, o kojoj ništa nije želio da kaže čak ni plejmejkeru koji je sve trebalo da sprovede u djelo. "Počinje drugo poluvrijeme. Poslije pet-šest minuta počinje da me gleda i odjednom: 'Pablito, uhvati Antuneza ili Santosa, ko god. Prišao mi je kada sam sjedio na klupi. To se dešavalo i nekada ranije, priđe i kaže 'Pablito, idemo da pobijedimo sada'“, nastavio je Laso priču.

Tokom drugog dijela meča Željko Obradović je držao Lasa na parketu sve do finiša, kada je utakmica već bila odlučena. Real Madrid je imao ubjedljivu prednost u tim trenucima, a Obradović poslao Lasa na klupu kako bi odmorio nakon što je uradio sve što je najtrofejniji evropski trener svih vremena zamislio!

"Igrao sam veoma dobro. Igrao sam 10 minuta manje-više, a mi smo vodili 15 razlike na tri minuta do kraja. Odjednom vidim zamjenu, izveo me je", rekao je trener i dodao: "Imali smo veliko vođstvo, bio je dobar trenutak za pleja da kontroliše igru, i on me je izbacio. Kada sam došao na klupu, rekao je 'Pablito, veoma dobro, dobili smo utakmicu, sjedi i odmori se, uradio si dovoljno.'"

Tek poslije utakmice Obradović je objasnio Lasu šta se zapravo dogodilo. Bivšem treneru Reala, koji sada konkuriše za posao na klupi Bajerna, postalo je jasno zašto je sjedio na klupi, šta se dešavalo na treninzima i kako je Željko želio da ga upotrijebi tokom finalnog meča!

"Poslije utakmice razgovarao je sa mnom oko minut. Rekao je 'Pablito, slušaj. Jednostavno, ha? Ne možeš zaustaviti Juzolina, pa sam ubio Juzolina sa Antunezom, Santosom, uradili su sjajan posao. Kada si ušao, Juzolino nije imao snage u nogama i mogao si da radiš svoje“, prisjeća se Laso i zaključuje: "Govorimo o sjajnom treneru sa sjajnim umom i jasnim planom. U tom trenutku sam vjerovatno kao igrač mislio 'Ovaj momak je lud, ubija me, on je glup'. Sada, 20 godina kasnije, ja sam poput 'To je sjajan potez'. To je bilo genijalno, bio je veoma pametan. Sada kada igramo jedan protiv drugog gledam kako on uspijeva da igra i koristi svoje igrače, uvijek mislim da on uvijek ima te pripreme u glavi i čini da igrači shvate šta on želi u tom trenutku. Kada mi je to rekao poslije utakmice, bilo mi je veoma jednostavno da shvatim - da, u pravu je. Za mene kao igrača, moj ego je želio da igram. Za njega je jedini ego bio da mi pobijedimo."

Majk Juzolino je prije finala prosječno bilježio čak 22,3 poena u Saporta kupu te sezone, ali u finalu nije ličio na sebe. "Specijalci" koje je Željko OBradović spremio da ga čuvaju zaustavili su ga na samo šest poena i užasnim procentima šuta, dok je sa druge strane svog plejmejkera sačuvao da zablista tek kada se najbolji igrač protivničkog tima umori. Zato je najveći trener u istoriji evropske košarke i zato samo Real Madrid (11) ima više titula u Evroligi od Željka Obradovića (9).