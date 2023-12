Trener Mornara: Pola NBA košarkaša ne bi mogla da igra Evroligu! A misle da su vanzemaljci!

Trener Mornara iz Bara javno očitao lekciju pojedinim američkim košarkašima.

Izvor: YouTube/KK Mornar Barsko zlato

Mornar iz Bara prolazi kroz izuzetno težak period i trenutno zauzima posljednje mjesto na tabeli ABA lige, sa najlošijim skorom u takmičenju 1-10 i sa velikih problemima sa igrom. Zbog toga je trener Mihailo Pavićević poslije poraza od Cedevita Olimpije minulog vikenda održao najduži sastanak sa ekipom ove sezone u hali "Topolica", a poslije njega na konferenciji za novinare održao iskreno obraćanje.

On je rekao da je njegova odgovornost za poraze najveća, kao i da ni svi igrači nemaju isti, maksimalni pristup obavezama i utakmicama. Takođe, on je kritikovao i Amerikance, za koje je rekao da nisu svjesni da bar polovina NBA igrača ne bi mogla da igra Evroligu, a "možda je taj procenat i 60 odsto", kako je naglasio.

"Očigledno je bilo da svi ekipi nisu imali jednaki pristup što se tiče odgovornosti, borbenosti, htijenja, želje i dio sastanka bio je posvećen tome da bi trebalo da shvate. Pogotovo Amerikanci koji dolaze u Evropu. Još ako je malo dotakao NBA dres, misli da je vanzemaljac. Iz te perspektive oni gledaju evropsku košarku, a ti igrači ne znaju da, da me ne shvatite pogrešno, 60 odsto, a minimum 50 odsto NBA igrača ne može da igra Evroligu. To je teško shvatiti i objasniti, jer je evropska košarka izuzetno teška, ABA liga je jedna od najtežih u Evropi. Pokušao sam da im to predočim, da što prije shvate, ali neki igrači to prihvataju, a neki teško i zato je dio sastanka tome posvećen", rekao je on.

Upitan da otkrije javnosti detalje sastanka, Pavićević je rekao da se o tome ne govori javno. "Takvi sastanci u principu nisu za javnost. To što se govori u svlačionici, tamo i ostaje, tako će i biti u ovom klubu. Ima razloga za razgovor, za tu vrstu sastanka, svi bi trebalo da smo svjesni situacije, počev od mene, koji snosim najveću odgovornost, a potom i igrači koji su u timu, kao i oni koji nisu trenutno u ekipi".

Prema mišljenju iskusnog trenera, i dalje postoje šanse da Mornar ostane u ABA ligi. "Nije kraj svijeta, imamo kvalitet da možemo da se do kraja borimo za status u ABA ligi, to je sigurno. Samo bi to trebalo da pretočimo na parket i da koristimo svaki dan da dođemo do željene igre. Nije lako, jer utakmica sustiže jedna drugu, ali imamo grupu igrača u kojoj ćemo se opredijeliti ko će otići, a ostati. Sa onima za koje se opredijelimo da ostanu, vjerujemo da ćemo sačuvati status ABA ligaša".

Iako Pavićević nije spominjao ime, jedan od igrača koji su "dotakli" NBA ligu u njegovom timu je krilni centar Feron Hant, koji je pretprošle sezone odigrao dva meča za Njujork Nikse. U porazu od Cedevita Olimpije, on se za 16 i po minuta u igri nije ni "upisao" i promašio je svih pet šuteva iz igre. Možda je Pavićević mislio baš na njega, da bi ga tim riječima "probudio", jer je Amerikanac tek stigao u tim i krajem novembra potpisao ugovor.