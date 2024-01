Aplauzi zvezdaša? To je zbog onog ljetos! Vanja Marinković: Naravno da ću da potpišem dres Zvezde

Nekadašnji as Partizana bio važan igrač Baskonije u pobjedi protiv Zvezde. Srdačno je i dočekan i ispraćen od zvezdaša. Evo šta kaže na to.

Izvor: MONDO

As Baskonije i reprezentativac Srbije Vanja Marinković bio je jedan od najboljih igrača španskog tima u pobjedi protiv Crvene zvezde u Štark areni. Postigao je 18 poena, uz pet pogođenih trojki iz devet šuteva, a mnogi su primijetili i da je prije utakmice Marinković potpisao dres Crvene zvezde. S obzirom na to da je Vanja bivši kapiten Partizana, nije sasvim uobičajena scena, ali Marinković je iznad tih podjela među srpskim ljubiteljima košarke.

"Mladi momci žele potpis nekog igrača koga vjerovatno vole, nisam ni gledao koji je dres. To što je bio Zvezdin... Može da bude bilo koji. Svaki put ću da izađem u susret mladim ljudima koji žele moj potpis. To je najveća nagrada, koje mi nismo ni svjesni, da smo nečiji idoli, da imamo fan grupe, da smo miljenici nečiji... Mi toga nismo svjesni", rekao je on. Ovako je Marinković potpisao dres klincima koji navijaju za Zvezdu:

Poslije utakmice i svog sjajnog nastupa, Vanji Marinkoviću su aplaudirali navijači Zvezde, iako je godinama vodio bitke protiv crveno-bijelih kao košarkaš Partizana. "Nisam čuo taj aplauz sa terena. Mislim da je to uglavnom zbog toga što se desilo ljetos, a i dugo nisam ovdje, pa im možda nije baš tako svježe (da je igrao u Parizanu, prim. novin). Ne znam šta bih rekao", kazao je Marinković, aludirajući na uspjeh sa reprezentacijom na Mundobasketu u Manili. Pogledajte i tu scenu:

Da li je sve to posljedica njegovih uspjeha sa reprezentacijom i činjenice da nacionalni tim ujedinjuje ljubitelje košarke i ostavlja klupske podele po strani? "Mislim da jeste. I ti aplauzi koje pominješ... Mislim da stvarno jeste, da to dosta znači", rekao je Vanja.

U osvrtu na meč, on je rekao da će Baskonija očvrsnuti poslije ovakve pobjede u krcatoj Štark areni. "Bila je dobra utakmica, dobra utakmica za igrače koji nikad nisu igrali u ovakvom ambijentu da vide kako je, da očvrsnemo kao tim, u teškim momentima. Onako, bilo je interesantno, jako intenzivno i mislim da smo mogli malo ranije da se odlijepimo i da mirnije privedemo meč kraju, ali tako prođe, nekad ne prođe".

Kako je igrati uz magičnog Markusa Hauarda? Protiv Zvezde je ubacio 32 poena, od čega samo šest u prvom dijelu meča, a 26 u nastavku. Završio je meč sa čak sedam ubačenih trojki iz 10 pokušaja. "Svi se na njega fokusiraju. Najbolji strijelac Evrolige, znamo svi kako igra, na njega su navikli, bilo nam je malo teško prve godine, neki šutevi nisu u rezonu, ali to je on. Dosta je lakše kad igraš sa njim, jer se svi fokusiraju na njega, pa imam više mjesta. Markus je stvarno super igrač i odličan šuter"

Naravno, neizbježno je bilo i pitanje za Marinkovića o smrti Dejana Milojevića. "Jako tužna vijest, juče sam čuo kad smo sletjeli, jako mi je žao, samo mogu da pošaljem poruku podrške njegovim najbližima i da kažem da smo izgubili velikog čovjeka, veliku osobu, a potom i jako veliku ličnost u svijetu košarke".