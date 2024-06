Oglasio se ključni čovjek i rekao - CRVENA ZVEZDA JE OSVOJILA TITULU: Poznato kada će ova odluka biti zvanična!

Aleksandar Grujin je otkrio šta će se desiti sa drugim mečom finalne serije Superlige.

Izvor: MN Press/ATA Images/Dušan Milenković

Predsjednik KLS Aleksandar Grujin je novinarima okupljenim u Beogradskoj Areni otkrio da će Crvena zvezda dobiti trofej Superlige Srbije! Nakon što je tim sa Malog Kalemegdana pobedio u prvoj utakmici 89:88, drugi meč je prekinut pri rezultatu 57:45 za crno-bijele u 23. minutu meča.

Košarkaši Crvene zvezde su prvo napustili teren, a zatim su se vratili, dok su u međuvremenu igrači Partizana poslije konsulaticije sa navijačima odlučili da ne igraju ako se hala isprazni, što je urađeno. Iako je spiker meča rekao da će duel biti nastavljen u četvrtak, to izgleda neće biti slučaj. Kako je rekao okupljenim novinarima Aleksandar Grujin tu informaciju je spiker KK Partizan prenio samoinicijativno.

"Propozicije i značenja su veoma jasni. Znači, u ovakvim situacijama, prvi sudija donosi sve odluke. Jedini koji je mjerodavan, to je prvi sudija i delegat. Sve informacije koje dobijate, dobijate od prvog sudije, odnosno delegata. Ono što je oficijelni spiker uradio, nemam objašnjenja za to. To pitajte njega. Na svoju ruku ili u saglasju sa nekim drugim. Ali to nije smjelo da se desi. Ali je na štetu Partizana, na žalost. Sve vrijeme sam bio u komunikaciji sa delegatom i znam šta se odvijalo. I sve što je uređeno, uređeno u skladu sa propozicijama takmičenja. Nastavak je da će se sutra registritrovati utakmica, na osnovu delegatskog izvještaja, službenim rezultatom 20:0", naveo je Grujin!