"On je moj brat, hoću da mu se izvinim": Aleksa Avramović otišao kod Australijanaca poslije utakmice

Srpski košarkaš Aleksa Avramović osjetio se loše poslije pobjede protiv Australije na Olimpijskim igrama u Parizu. Nakon pobjedonosnog koša Nikole Jokića i kratkog slavlja na terenu, Avramović je stao u miks-zoni i govorio samo o Danteu Egzumu.

Grubim faulom u završnici treće četvrtine, Avramović je bacio u reklamu Egzuma, svog nekadašnjeg saigrača iz Partizana i zbog toga mu je bilo veoma žao. O tome je pričao i u razgovoru sa novinarima.

"Hoću da se izvinim Danteu. On je moj brat. Ne mogu da to opišem kako bi trebalo, on je najbolji saigrač koga sam imao u životu. Rekao sam to mnogo puta. Imamo sjajan odnos, ali u tom trenutku bio sam zaista umoran i samo sam htio da napravim prekršaj da bi Vasa (Micić) mogao da uđe. Napravio sam zaista grub faul", rekao je Avramović.

"Baš je bio grub prekršaj. Išao sam da pričam sa njim, izvinio sam se i sve je sada u redu, ali... Šta možete. To je život", kazao je Avramović, koji je bio vidno utučen jer je udario veoma dragog saigrača i bio je uplašen da li ga je povrijedio. Pogledajte taj njihov duel:

Australijanci su poslije utakmice ostali bez selektora, a Srbi su krenuli na odmor i pripremu za polufinale poslije nastupa selektora Svetislava Pešića, koji je javno kritikovao novinare nakon trijumfa. "Orlovi" će sljedeći meč na Olimpijskom turniru igrati u četvrtak, protiv pobjednika duela Sjedinjene Države - Brazil.

