"Smailagiću prijetili i ucjenjivali ga da plati 525.000 dolara": Prošao pakao u Beogradu, otkriveni detalji

Alenu Smailagiću je prećeno, ucenjivan je i od njega je pokušana iznuda ogromne svote novca, a ceo slučaj je završio na sudu?

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Alen Smailagić napustio je Srbiju jer je trpeo ucjne, prijetnje i brojne pritiske u pokušaju da od njega naplati 525.000 dolara, objavio je portal "Nova". Isti izvor otkrio je da je Smailagić potpisao ugovor nakon što je prevarnim radnjama doveden i održavan u zabludi. Sve to navedeno je u krivičnoj prijavi.

Po svemu sudeći, upravo su se na to odnosile Smailagićeve riječi litvanskim novinarima da je želeo da ode iz Srbije. Sada je otkriveno da je Smailagić 18. avgusta 2022. podneo krivične prijave protiv dvije osobe iz Beograda zbog krivičnog djela prevare i zloupotrebe položaja odgovornih lica.

Smailagić je potekao u KK Beko iz Koteža, osnovanom 1986. godine i napustio ga je poslije sedam sezona 2018, kada je otišao u Santa Kruz Voriorse, razvojni tim Golden Stejta. On se istog ljeta obavezao zajedno sa svojim roditeljima da po povratku iz Amerike 2019. godine opet potpiše ugovor sa Bekom, da bi klub na ime kasnijeg obeštećenja mogao nešto i da zaradi, kada je već bilo izvjesno da će karijeru nastaviti u NBA.

"Međutim, do zapleta dolazi u februaru 2019. kada prijavljeni osnivaju privredno društvo 'BEKO BASKETBALL KOTEŽ' d.o.o. Beograd, kome očito daju ime gotovo identično imenu pomenutog košarkaškog kluba za koji je Smailagić prethodno bio registrovan, kako se navodi u dokumentima. Dalje u krivičnoj prijavi se ističe da je jasna namjera prijavljenih koja je za cilj imala prevarne namjere i da dovede u zabludu oštećenog da sve što dalje bude potpisivao ili dogovarao ima veze sa matičnim klubom. Ispostavilo se da nema, već sa novoosnovanim privrednim društvom koje statusno-pravno nema nikakve veze sa KK Beko", objavio je portal "Nova".

Smailagić je potpisao ugovor koji je potom osporio i koji je bio zaključen na četiri godine i istog dana je bio raskinut da prema igraču ne bi bilo obaveza, a od njega ostala potraživanja, navedeno je u prijavi.

Tuženi su tužili Smailagića za neisplaćene obaveze u vrijednosti od 32.824.976 dinara, a na to su košarkaševi pravni zastupnici odgovorili na tužbu sa zahtevom da se osporava u cijelosti. Onda su zastupnici Smailagića podneli krivične prijave i istakli da košarkaš ne bi zaključio takav ugovor da nije bio doveden i održavan u zabludi od strane onih u koje je u to vreme i on i njegova porodica imao neograničeno poverenje", navedeno je u tekstu.

Prema otkrivenom saznanju, tuženi su od Smailagića pokušavali da naplate pritiscima i pretnjama pomenutih 525.000 dolara. Sve to je uticalo na košarkaša da ode iz Srbije i da u izjavi litvanskim novinarima nagovesti da prolazi kroz veoma tešku situaciju.