Davis Bertans objasnio zašto Dubai, a ne Partizan!

Davis Bertans o razlozima dolaska u Dubai umjesto u Partizan, klub u kome se igrački oformio.

Letonski košarkaš Davis Bertans napustio je NBA ligu ovog ljeta poslije osam sezona, ali se nije vratio u Partizan kako su se nadali navijači crno-bijelih, nego je otišao u Dubai. Novoformirani klub privukao ga je interesantnim projektom, a Bertans još traži formu jer na startu sezone ne djeluje sjajno.

U pobjedi nad Crvenom zvezdom u prvom kolu postigao je šest poena za deset minuta, potom je preskočio drugo kolo sa Cedevita Olimpijom zbog povrede, a u porazu protiv Mege ubacio je samo jednu trojku iz čak osam pokušaja. "Gledam ovu ekipu... Sjetim se odmah kada smo bili u Partizanu, mladi i igrali svih 40 minuta na 150 odsto. Zato i jeste bilo vrlo teško protiv Mege", ispričao je Bertans posle meča u Dubaiju za "Mozzart Sport".

Zašto onda nije došao u Partizan? "Dubai je veliki projekat za budućnost. Za Dubai je san da igra Evroligu tokom naredne dvije-tri godine. Želio sam da budem tu već u prvoj godini, da zauvijek ostane zapisano da je Davis Bertans bio prva ’osmica’ Dubaija. Još sam dobio i ugovor na tri godine, što mi je bilo vrlo važno za porodicu, da ne treba da se selim svake godine", naglasio je.

"Nisam dobio prijedlog da idem u Partizan. Možda je bila šansa da idem na jednu sezonu, ali to nije bilo za mene, želio sam da duže vremena provedem u istom gradu. U NBA ligi sam bio trejdovan četiri puta za dvije godine, to je vrlo teško za porodicu. Sada mi je drago da smo svi na jednom mjestu, da igram... U Evroligi svaka ekipa ima 15 igrača, toliko je kvaliteta. Jedan Dobrić je protiv nas odigrao samo sedam minuta. Meni je vrlo važno da igram u kontinuitetu do kraja karijere".

Prema Bertansovim riječima, njemu je jako važno da igra jer je narednog ljeta Eurobasket u Letoniji, gdje želi da bude maksimalno spreman, a u Dubaiju će imati "laganu" sezonu sa obavezama u tek jednom takmičenju. Ipak, želi da bude dio projekta "Dubai u Evroligi" koji vjeruje da će se ostvariti, ali ne zna kada. Tu je da pomogne da se to desi.

Podsjetimo, Bertans je karijeru počeo u Letoniji, potom je kao tinejdžer stigao u Olimpiju, da bi dolaskom u Partizan 2012. godine "eksplodirao". Poslije dvije i po sezone otišao je u Baskoniju, da bi u NBA nastupao za San Antonio, Vašington, Dalas, Oklahomu i Šarlot. Zaradio je oko 80 miliona dolara od ugovora u NBA, a mnogi smatraju da je u Dubai otišao i zbog toga što je dobio i posebnu klauzulu za povratak u SAD.

