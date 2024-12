Bogdanović se ispromašivao, ali je na korak od rekorda!

Bogda Bogdanović imao je loše šutersko veče u pobjedi Atlante, pa je poslije meča odlučio da se vrati na parket.

Bogdan Bogdanović došao je na korak do izjednačenja rekorda u NBA ligi. U pobedi Atlante protiv Nju Orleansa (124:112) pogodio je trojku i nastavio niz. Ukupno je na 98 uzastopnih mečeva pogodio bar jedan šut za tri poena i to je peti najduži niz u istoriji najjače lige na svetu. Ako to ponovi i u narednom meču izjednačiće se sa Džordanom Klarksonom kome je to pošlo za rukom na 99 mečeva zaredom.