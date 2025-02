Napao NBA, rekao da su trejdovi "moderno ropstvo": Natjerali ga da zaćuti, promijenio je četiri tima za dan

Denis Šreder je doživio nešto što vjerovatno nije niko do sada u istoriji NBA lige.

"To je kao moderno ropstvo. Na kraju priče, to je moderno ropstvo. Svako može da odluči gdje ti ideš. čak i kada imaš ugovor. Naravno, mi zarađujemo mnogo novca i možemo da prehranimo porodice, ali na kraju dana oni samo kažu: 'Ne vraćaš se na posao sutra, ideš tamo', oni o tome odlučuju. Moraju to bar malo da promijene", rekao je Denis Šreder, a onda su ga trejdovali četiri puta u 24 sata!