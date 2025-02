Otjerao Luku Dončića i plaše se njegovog sledećeg poteza: Novi gazda Dalasa se oglasio o najvećem strahu navijača

Patrik Dumont, novi gazda Dalasa, govorio je o planovima franšize i bio upitan da li će seliti Maverikse iz grada.

Izvor: YouTube/WFAA/Austin Mcafee / Zuma Press / Profimedia

Kada se neko odrekne igrača kao što je Luka Dončić i svojevoljno ga ustupi drugom timu, nameće se logično pitanje - šta uopšte planira sa svojim timom?

Upravo je to pitanje, samo na drugi način, postavljeno Patriku Dumontu, novom čelniku Dalasa i zetu porodice pokojnog milijardera Šeldona Adelsona.

U intervjuu u kojem je nizao razloge zbog kojih Luka Dončić ne može da ostane igrač Dalasa, on je bio upitan i da li će Dalas Maveriksi ostati u gradu. Posebno zbog toga što Adelsonovi prije svega posluju u Las Vegasu i tamo su stvorili finansijsku imperiju svojim kazinima i hotelima.

"Kupili smo Dalas Maverikse i zadržaćemo ih u Dalasu. Posvećeni smo Dalasu i našim navijačima kao Dalas Maveriksi. Tu će tim ostati i to pitanje se ne postavlja. Nisam siguran odakle potiču te priče. Poštujem to što ljudi postavljaju pitanje. Spletom okolnosti, naša porodica živi u Las Vegasu, ali imamo investicije širom svijeta. A Dalas Maveriksi su tim koji smo kupili. Imali smo opcije da kupimo druge timove u prošlosti, ali Dalas je grad u kojem želimo da budemo i tu ćemo biti", kazao je on.

Najavio je Dumont i nove planove.

"Investiraćemo u budućnosti i investiraćemo u novi dom za Dalas Maverikse. Investiraćemo u tim, u unapređenja oko tima i u stvaranje sjajnog iskustva za navijače. Svi naši potezi i sve što radimo na poboljšanju našeg tima ima cilj da osvojimo titule", rekao je on.

Izvor: David Berding / Getty images / Profimedia

Adelsonovi su kupili Dalas od bivšeg vlasnika Marka Kjubana 2023. godine, a Dumont je dobio veoma važnu ulogu u klubu. On je dugogodišnji funkcioner u korporaciji porodice u koju je ušao vjenčanjem sa ćerkom supruge pokojnog Šeldona Adelsona iz prvog braka. Udovica Adelson, Mirjam (79) preuzela je vođenje poslovima porodice i njeno bogatstvo trenutno je procijenjeno na 32 milijarde dolara.

Uprkos tome što su svi zajedno stali iza teške odluke da Dončić ode, pitanje je da li bi imali hrabrost (ili prije - ludosti) da naprave još ekstremniji potez i da odvedu Dalas Maverikse iz grada u kojem su osnovani 1980. godine.