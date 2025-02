Nikoga nije doveo Nikoli Jokiću i bolje da je ćutao: Poslije ovih riječi može da nastane bura u Denveru

Generalni menadžer Denvera Kelvin But nije doveo nikoga Nikoli Jokiću, a potom je javnosti govorio koje je igrače želio da trejduje. Tim potezom mogao bi da napravi nepotrebnu buru u ekipi.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bilo je veoma burno na kraju prelaznog roka u NBA ligi i vidjeli smo veliki broj trejdova, uključujući i "blokbaster" - Luka Dončić u LA Lejkersima. Međutim, mnogi klubovi su odlučili da miruju i da ne jure, a dok je to bilo za očekivati kod onih poput Bostona ili Oklahome, koji drže sve konce u svojim rukama, neki su iznenadili odlukom da ništa ne čine. A djeluje da je trebalo...

To se prije svega odnosi na Denver koji igra vrlo prosječnu sezonu i ne djeluje trenutno kao tim koji može da se bori za šampionski prsten, bez obzira što u svojim redovima ima najboljeg igrača svijeta Nikolu Jokića. Treće mjesto na Zapadu uz skor 36-19, donekle je zavaralo sve u taboru Nagetsa da ide na bolje, ali ne zaboravimo da od decembra nisu pobijedili ozbiljan tim, dok im baš poslije Ol-star pauze dolazi "paklen" raspored gdje će uglavnom igrati samo sa timovima iz vrha.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Baš tada moglo bi da se vidi da je generalni menadžer Kelvin But ponovo pogriješio jer Jokiću nije doveo potrebna pojačanja, dok na kraju bolje i da je ćutao na tu temu. U pokušaju da se "opere", ispričao je medijima i koje je to igrače htio da trejduje, ali da za njih nije bilo interesenata.

Čemu to pričati, ako već ostaju u timu? Upravo to se pitaju navijači Nagetsa koji strahuju da bi javno pokazivanje ka igračima koji su prekobrojni moglo da se odrazi na timsku hemiju u klubu, a već se priča da nije sjajna.

"Mislim da nam se dopadalo sve iz naše glavne rotacije. Nismo bili blizu da trejdujemo bilo koga iz rotacije... Radilo bi se o nekim momcima koji su van nje, poput Darija Šarića i Zeka Nađija, uz korišćenje i nekoliko pikova draftu kako bismo ojačali naš sastav, umjesto da trejdujemo nekog ozbiljnijeg i značajnijeg igrača", priznao je But.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Baš poslije ovih riječi i Šarić i Nađi su se našli na parketu, drugopomenuti prvi put kao starter uz Nikolu Jokića. Odigrao je sjajan meč za protiv Portlanda i zabilježio je 16 poena, a vidjećemo da li će to natjerati Majkla Melouna da ga više koristi...

To je čudno ako već vidimo da generalni menadžer Kelvin But "trguje" sa igračima i to javno, dok s druge strane nikome nije mogao da "utrapi" Majkla Portera Džuniora i Džamala Mareja koji imaju možda i najčudnije ugovore u cijeloj NBA ligi - ako se uzme u obzir odnos cijene i kvaliteta.

Ako ove sezone Denver ne iskoristi tripl-dabl prosjek Jokića, zna se ko će biti kriv i već djeluje da slijedi rekonstrukcija.