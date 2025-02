Denver otpisao Jokića zbog Nurkića: Jedan meč je sve promijenio, za veče je od slabe tačke postao MVP

Na meču sa San Antoniom, u direktnom duelu sa velikim Timom Dankanom Nikola Jokić je krenuo da piše svoju NBA priču.

Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia/ Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je draftovan kao 41. pik 2014. godine i toliko nije bio u prvom planu da je ostavljen u Srbiji. Jednu sezonu se razvijao u Megi pod budnim okom Dejana Milojevića, a kada je stigao čekao ga je veliki posao. U timu je prva opcija na mjestu centra bio Jusuf Nurkić, još jedan centar iz ABA lige.

Centar iz Živinica je uzet na istom draftu kao i Jokić ali kao 16. pik, a pored Džej Džej Hiksona, Darela Artura, Keneta Farida i Timofeja Mozgova se izborio za mjesto startera. Na početku sezone bio je prvi centar, a onda mu je jedna utakmica Nikole Jokića presudila. Od tada se više nije vraćao u startnu postavu.

"Nurkić se isticao svojim fizičkim izgledom, zaštitom koša, vještinama u reketu. Igra mu je bila još uvijek neizbrušena, ali je nervozni Bosanac pokazivao sposobnost da pročita protivničku odbranu, U timu u kom nema hijerarhije, pa ni mnogo svojstvenosti, njegova igra je ohrabrivala. Nurkić je bio svijetla tačka čak i ako mnogi to nisu uviđali", piše u sjajnoj knjizi o Nikoli Jokiću "Zašto tako ozbiljno" američki novinar Majk Singer.

Razbio Dankana i Oldriža!

Izvor: EPA-EFE/RHONA WISE//LARRY W. SMITH

Na početku sezone 2015/16 nije bio ni blizu tima Nikola Jokić. Prvih desetak utakmica je presjedio na klupi, a kada se Nurkić povrijedio bilo je vrijeme da se posegne za rezervistima. Ipak i u toj situaciji tek dvije utakmice sa San Antoniom za dva dana natjerale su Majka Melouna da povjeruje klincu iz Srbije.

"Nakon deset utakmica Jokićeve početničke sezone tokom kojih je sjedio na klupi Denver je igrao sa Pelikansima Entonija Dejvisa koji su se odlučili za nižu postavu, Jokić je bio slaba tačka. Sljedeće večeri, 18. novembra Nagetsi su završavali niz od tri gostovanja u San Antoniju. Uzastopne utakmice i to ništa mane nego protiv Sparsa bile su izuzetno teške. Kao starteri Danilo Galinari, Džej Džej Hikson i Emanuel Mudiej uspjeli su da postignu šest od 31 koša na terenu. Meloun se okrenuo ka svojoj klupi gdje ga je čekao štrkljavi i nestrpljivi Jokić", piše Singer u svojoj knjizi.

Kada je došao meč sa San Antoniom, morao je da ga ubaci u vatru. I to protiv Tima Dankana i Lamarkusa Oldridža. "Započinjao bi svoje pikenrolove pri vrhu reketa sa Džamirom Nelsonom i Vilom Bartonom, a završavao laganim ulaskom u reket i grabio bi odbijene lopte. Suprnici su imali zvijezde poput Tima Dankana i Lamarkusa Oldridža, Kavaja Lenarda. Čak je i Boris Diao sa kojim su upoređivali Jokiča tokom drafta zbog slične građe bio izazov", piše Signer i sjeća se Melounovih riječi: "Ne znam ni da li zna ko su ti momci, ali to je možda dobra stvar!"

"Ljudi, evo ga novi Dirk!"

Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Kako je meč prošao? Tako da je nekadašnji košarkaš San Antonio Sparrsa Šon Eliot u prenosu rekao za Jokića "on je kao Dirk Novicki na terenu". Završio je meč sa dabl-dablom od 23 poena i 13 skokova, tome je dodao 3 blokade i 2 ukradene lopte, a taj meč je bio okidač da tim krene da se gradi oko njega. Dve večeri kasnije postao je starter i to je ostao i skoro deceniju kasnije. I to ne bilo kakav starter već MVP.