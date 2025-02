Nikola Jokić i Luka Dončić popili sve, a onda im sinula luda ideja: Nikad ispričana priča o pijanoj Ex-Yu žurki NBA lige

Sjećate se kada su Balkanci zasjeli u kafanu tokom NBA "mjehura" u Diznilendu? E pa ovo je priča o Nikoli Jokiću, Luki Dončiću i ostatku eks ju NBA igrača koji su se sjajno zabavili jedne večeri kada je sve bilo pod ključem.

Izvor: arenasport_tv/ Printscreen/Netflix

"Nikola Jokić, Luka Dončić i ekipa NBA košarkaša iz bivše Jugoslavije su uvijek bili u sjajnim odnosima. Kada god su mogli družili su se i međusobno podržavali, ali ubjedljivo su jedni drugima bili najveća podrška tokom sezone prekinute virusom korona 2020. godine.

Tada je plejof NBA lige održan u Diznilendu, a titulu je sa Los Anđeles Lejkersima osvojio Lebron Džejms. U svojoj knjizi "Zašto tako ozbiljno" o Nikoli Jokiću otkrio je neke do sada nepoznate detalje o moentima u "mjehuru" Majk Singer.

"Nakon emotivnog, improvizovanog sastanka unutar mjehura gdje su sve bitne strane debatovale o nastavku sezone ili njenom završetku, grupa igrača s Balkana okupila se u "Tri mosta", restoranu u srcu Diznijevog odmarališta Koronado Springs u gradu Lejk Buena Vista na Floridi. Restoran se nalazi usred jezera Lago Dorado i ima brojne ulaze koji su povezani sa različitim hotelima. NBA sezona je bila u haosu; igračima, od kojih su neki proveli gotovo dva mjeseca u mehuru, trebao je odmor. Priroda njihovog rasporeda utakmice su se igrale svakog drugog dana sprečavala je velika okupljanja. Ali ova pauza je dovela do slobodnog termina. Nekoliko timova je napustilo onaj veliki sastanak, uključujući i Kliperse, u korist manjeg intimnijeg prostora za međusobnu diskusiju. Tako je bilo i sa centrom Klipersa, Ivicom Zupcem, kada je došlo do tog spontanog okupljanja", piše u knjizi, a sam Zubac i dalje žali zbog propuštene večere: "Bio sam malo tužan što sam ga propustio", priznao je on.

Svi znaju tu sliku

Izvor: Facebook/Jusuf Nurkić-BosnianBeast23

"Šestočlana ekipa uključivala je Jokića i Bobana Marjanovića (Srbe), Vlatka Čančara, Gorana Dragića i Luku Dončića (Slovence) i Nikolu Vučevića (Crnogorca) Grupa je grickala mini burgere dok je razmatrala ovu nepriliku bez presedana u kojoj su se zatekli. Iako je postojala razlika u godinama, dobro su se razumjeli. Dragić, Marjanović i Vučević predstavljali su staru gardu dok su Jokić, Dončić i Čančar predstavljali novi talas jedinstvenih talenata sa Balkana", piše Singer u knjizi, a slika šest Balkanaca je obišla svijet.

Vlatko Čančar tih dana nije mogao da igra jer se oporavljao od povrede, pa je bio u drugačijem raspoloženju od ostatka ekipe. Nije mu bilo do kafe i sokova..."Ne znam šta drugi govore, ali sam sto posto siguran da niko te noći nije htio da pije alkohol", rekao je Čančar i tako je sve počelo.

Krenuli su da vrijeđaju, a Gasol je znao srpski...

Izvor: MN PRESS

"Svi su za stolom počeli sa vodom, osim Čančara. 'Hoću dupli mohito', naručio je on. Nije prošlo mnogo, za stolom su svi imali piće pred sobom. Mark Gasol, tada u Toronto Raptorsima, sjedio je za obližnjim stolom, baš kao i bivši centar Džeza, Rudi Gober. Momci s Balkana su pokušali da navedu svoje evropske kolege da im se pridruže u piću, ali su ih ovi odbili. Iznervirani zbog njihove tvrdoglavosti, ekipa je počela da dobacuje psovke na srpskom preko bašte na otvorenom. Gasol, koji zna srpski, im je uzvratio", piše Singer u knjizi.

"Osjećam kao da smo bili preintenzivni za njih", rekao je Čančar, a onda je došlo vrijeme da Balkanci sve preuzmu. "Muzika u restoranu je bila uvodna muzička pozadina, ali nije bila dovoljna. Nedugo zatim su dodavali telefon i svaki igrač je birao pjesmu za sto. Kada jačina zvuka nije mogla da parira njihovoj narastajućoj energiji, poslali su Čančara po zvučnik."

"Čim se vratio, stvari su se pogoršale", otkrio je Nikola Vučević. i dodao: "Nikada ne pričamo o politici. Naša muzika je za nas veoma emotivna. Samo smo napravili tu sjajnu zabavu ni iz čega."

Popili su sav alkohol

Izvor: Twitter/Goran_Dragic

"Kada puštamo muziku, imamo jednu igru, zove se kolo. Niko ništa ne zna... Znamo tek par koraka i to je to. Nikola je talentovan u mnogo čemu, ali ne zna da igra kolo", dodao je Boban Marjanović uz osmijeh.

A kako je izgledalo sve nakon zatvaranja restorana? Još luđe nego do tada, kaže Singer u svojoj knjizi. "Vučević je znao da izgleda čudno kada se ekipa ogromnih košarkaša zabavlja u restoranu, na jezeru, usred pandemije, posebno zbog tako osjetljivog vremena provedenog u mehuru. Ali svi su bili stranci, daleko od svojih porodica i bilo im je potrebno druženje. Pronašli su ga u klubu "Tri mosta". Restoran je bio nespreman za tu improvizovanu balkansku zabavu jer je baru ponestalo alkohola. Po Čančarevim riječima, pili su sve što im je bilo na raspolaganju. se zabavljala do duboko u noć, sve dok restoran nije morao da se zatvori. Ali niko nije bio spreman da se vrati u svoje hotelske sobe. Ekipa je krenula ka bazenu, koji je teoretski bio zatvoren ali svejedno privlačan. Isto je važilo i za tobogan. Tobogan nije imao vodu, Vučević i Dragić su bili tamo, ali niko nije htio da se spusti tobogan I Marjanović je bio tamo ali Boban je bio niz prevelik za tobogan po Čančarevim riječima i samo je zadovoljno gledao nestašluk. Tako su ostali Jokić i Dončić. Jokić je bez problema skočio u vodu niz tobogan. Dončić je, međutim, insistirao da se spusti na stomaku 'Dončiću je klizanje po suvom toboganu ostavilo modricu', rekao je Čančar. Bila je to značajna noć za sve njih", navodi se u "Zašto tako ozbiljno".

(MONDO, Nikola Lalović)

