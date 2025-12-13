Stef Kari je pogodio najluđi šut u istoriji košarke: Pogledajte šta je uradio prije NBA utakmice

Američki košarkaš Stef Kari potvrdio da je najbolji šuter svih vremena.

Košarkaši Golden Stejta poraženi su od Minesote (127:120), ali najbitniji detalj o tom meču uopšte se nije desio na utakmici. Američki košarkaš Stef Kari izveo je nevjerovatan potez prije nego što je meč počeo, pošto je jednom rukom, preko cijelog terena, ubacio loptu u koš.

Prethodnih godina viđali smo nestvarne pogotke Stefa Karija na utakmicama i njegove još luđe šuteve tokom zagrijavanja, ali ovako nešto... Prvi put! Najbolji šuter svih vremena dodatno je pomjerio granicu jer je teško zamisliti da na planeti ima još profesionalnih košarkaša koji bi sa ove distance i sa ovakvom preciznošću pogodili koš. Pogledajte kako je to izgledalo:

Kari je imao malu "pomoć", pošto je od čovjeka koji je bio pored tunela tražio da mu doda loptu u ruke, a zatim je napravio fintu, pokazao ljudima ispred da se sklone i uputio šut ka košu koji je bio udaljen više od 30 metara. Jasno je da ovakvu priliku nikada neće imati na NBA mečevima, ali Karijeve rivale mora da zabrine što pogađa čak i iz ovakvih pozicija:

Inače, Stef Kari je na meču protiv Minesote ubacio 39 poena, a šutirao je 6/15 sa distance. To nije bilo dovoljno njegovoj ekipi da upiše novi trijumf u NBA ligi, pa se nastavila njihova promenjiva forma. Tim iz Kalifornije trenutno ima skor 13-13 i to je dovoljno za osmu poziciju na tabeli Zapadne konferencije.