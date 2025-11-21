Lebron i Kari priznali, drhtali zbog Srbije: "Odigralu su za 10, još se pitaju kako su, dođavola, izgubili"

Lebron Džejms i Stef Kari su javno priznali da su se uplašili poraza od Srbije na meču polufinala Olimpijskih igara 2024. godine.

Izvor: Instagram/mindthegamepod/Printscreen

Srbija je na Olimpijskim igrama u Parizu završila kao bronzana, a na tom turniru svi pamte ne finale ili meč za treće mjesto već polufinalnu utakmicu Srbije i Amerike.

Amerikanci su pobijedili 95:91 u meču u kome je Srbija vodila 30 minuta, a onda je u posljednjih 10 minuta ekipa Stefa Karija i Lebrona Džejmsa dala 32 poena i na kraju došla do zlata. Srbija je savladala Njemačku za bronzu, a sada su se akteri prisjetili tog meča.

Lebron Džejms i Stef Kari, dvojica asova koji su zapravo i pobijedili Srbiju na toj utakmici, u emisiji kod Stiva Neša sjetili su se ove utakmice i priznali da ih niko nije namučio kao Srbija.

Šta su rekli o meču sa Srbijom?