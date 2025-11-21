logo
Lebron i Kari priznali, drhtali zbog Srbije: "Odigralu su za 10, još se pitaju kako su, dođavola, izgubili"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Lebron Džejms i Stef Kari su javno priznali da su se uplašili poraza od Srbije na meču polufinala Olimpijskih igara 2024. godine.

Lebron Džejms i Stef Kari o utakmici sa Srbijom Izvor: Instagram/mindthegamepod/Printscreen

Srbija je na Olimpijskim igrama u Parizu završila kao bronzana, a na tom turniru svi pamte ne finale ili meč za treće mjesto već polufinalnu utakmicu Srbije i Amerike

Amerikanci su pobijedili 95:91 u meču u kome je Srbija vodila 30 minuta, a onda je u posljednjih 10 minuta ekipa Stefa Karija i Lebrona Džejmsa dala 32 poena i na kraju došla do zlata. Srbija je savladala Njemačku za bronzu, a sada su se akteri prisjetili tog meča.

Lebron Džejms i Stef Kari, dvojica asova koji su zapravo i pobijedili Srbiju na toj utakmici, u emisiji kod Stiva Neša sjetili su se ove utakmice i priznali da ih niko nije namučio kao Srbija.

Šta su rekli o meču sa Srbijom?

  • Stiv Neš: Bio sam kao klinac, skakao sam sa kauča. Bio sam kao - šta ovo gledam? Jeste li vi to ojsetili?
  • Lebron Džejms: Jedna od najboljih utakmica koju sam odigrao u životu.
  • Stef Kari: Osjetio sam paniku u trećoj četvrtini kada je ovaj matori pogodio trojku... Brojao sam minute. Brojao sam minute, osjetili smo kako brzo protiče utakmica. Kevin Durent je dao trojku, Bruk je dao trojku i tada je počela utakmica da se lomi. Do tada smo gubili dvocifreno.
  • Stiv Neš: Imao si sjajan meč, nosio si tim u velikim dijelovima meča. Ali, šta je to, dođavola, bilo? Da li ste pomislili da je to ključni momenat?
  • Stef Kari: Prva četvrtina protiv Srbije u polufinalu je bila... Sve je bilo teško, oni su igrali kao ludi. Promašio sam prvu trojku, a kada smo uhvatili skok i pogodio sam i tada sam osjetio energiju. Htjeli smo samo da imamo šansu u četvrtoj četvrtini. Čovječe, to je bilo 10 minuta perfektne košarke. Osim ofanzivnih skokova bila je to idealna košarka sa obje strane. Svi su bili u formi, izvukli su sve iz nas. Srbija je odigrala meč za 10.
  • Lebron Džejms: Odigrali su meč za 10. Još uvijek se pitaju kako su, dođavola, izgubili taj meč.

