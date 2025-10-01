logo
Stef Kari doveo rođenog brata u Golden Stejt: Zajedno napadaju titulu u NBA ligi

Stef Kari doveo rođenog brata u Golden Stejt: Zajedno napadaju titulu u NBA ligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Stef Kari je doveo svog rođenog brata Seta u Golden Stejt i sada će igrati zajedno u istom timu i napašće titulu u NBA ligi

Stef Kari je doveo svog rođenog brata Seta u Golden Stejt Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Braća Kari zajedno u Golden Stejtu. Stef Kari (37) doveo je rođenog brata Seta (35) da igra sa njim i da zajedno napadnu titulu. Biće ovo prvi put da njih dvojica igraju zajedno u istom timu. Doduše, bili su zajedno na trening kampu pred početak sezone 2013/14, ali je Set završio u filijali Voriorsa i potom otišao, dok je Stef ostao i postao najbolji šuter u istoriji NBA lige.

Set je potpisao jednogodišnji ugovor sa Voroirsima i dolazi u Golden Stejt da pomogne bratu da prije odlaska u penziju napadne još jedan prsten u najjačoj ligi na svijetu. Sklopljen je tim sa velikim brojem veterana i iskusnijih igrača, pa ostaje da se vidi kako će da izdrže dugu sezonu.

Uz Seta Karija Voriorsi su konačno riješili pitanje ugovora sa Džonatanom Kumingom i dali su mu 48,5 miliona dolara za dvije godine. Prije toga su doveli i Ala Horforda, a najveće pojačanje svakako je Džimi Batler koji je stigao u januaru u sklopu trejda pet timova.

Što se Seta Karija tiče, on je prošle sezone igrao u Šarlotu i imao je prosjek od 6,5 poena, 1,7 skokova i 0,9 asistencija po meču. Najbolje partije pružao je u Filadelfiji i Bruklinu pošto mu je tamo prosjek poena po meču bio 15.

