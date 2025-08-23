logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"To je Dekijeva akcija, i dalje je tako zovemo": Stef Kari o briljantnom umu Milojevića i košu koji se pamti

"To je Dekijeva akcija, i dalje je tako zovemo": Stef Kari o briljantnom umu Milojevića i košu koji se pamti

Autor Dragan Šutvić
0

NBA as Stef Kari podijelio je priču o nekadašnjem treneru Dejanu Milojeviću u čiju čast je prikazan dokumentarni film "Brate".

Akciju za trojku Stefa Karija nacrtao Dejan Milojević Izvor: Videostroj / Boško Timotijević

Dokumentarni film "Brate" u čast legendarnog Dejana Milojevića premijerno je prikazan na Međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru. Jedan od najupečatljivijih momenata je kada najbolji šuter u istoriji NBA lige Stef Kari govori o revolucionarnoj akciji koju je nacrtao srpski trener.

As Golden Stejta je podijelio priču vezanu za njegov prvi "buzzer beater" u karijeri. Protiv Hjuston Roketsa u januaru 2022. godine, Voriorsi su trijumfovali rezultatom 105:103, a Stef je uz zvuk sirene pogodio za pobjedu. Akcija iz auta koja je prethodila tome bila je akcija koju je nacrtao Dejan Milojević.

Velika igračka i trenerska karijera koja je prerano okončana

Dejan Milojević preminuo je 17. januara 2024. godine od posljedica srčanog udara. Srpska javnost ga je čekala na selektorskom mjestu, ali nažalost to se nikada neće obistiniti. Na najteži način smo saznali koliki je bio njegov uticaj u NBA ligi i u Golden Stejt Voriorsima gdje je bio omiljeni trener i brat. U najjaču košarkašku ligu je stigao 2021. godine nakon što je činio čuda sa ekipom Mege.

Kao igrač je najveći trag ostavio u Partizanu gde je igrao od 2004. do 2006. godine, a nosio je dresove Valensije, Galatasaraja, FMP-a i Beovuka gde je započeo karijeru. Bio je standardan član reprezentacije sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2001. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Milojević Stef Kari košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC