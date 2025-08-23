"To je Dekijeva akcija, i dalje je tako zovemo": Stef Kari o briljantnom umu Milojevića i košu koji se pamti

NBA as Stef Kari podijelio je priču o nekadašnjem treneru Dejanu Milojeviću u čiju čast je prikazan dokumentarni film "Brate".

Izvor: Videostroj / Boško Timotijević

Dokumentarni film "Brate" u čast legendarnog Dejana Milojevića premijerno je prikazan na Međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru. Jedan od najupečatljivijih momenata je kada najbolji šuter u istoriji NBA lige Stef Kari govori o revolucionarnoj akciji koju je nacrtao srpski trener.

As Golden Stejta je podijelio priču vezanu za njegov prvi "buzzer beater" u karijeri. Protiv Hjuston Roketsa u januaru 2022. godine, Voriorsi su trijumfovali rezultatom 105:103, a Stef je uz zvuk sirene pogodio za pobjedu. Akcija iz auta koja je prethodila tome bila je akcija koju je nacrtao Dejan Milojević.

Velika igračka i trenerska karijera koja je prerano okončana

Dejan Milojević preminuo je 17. januara 2024. godine od posljedica srčanog udara. Srpska javnost ga je čekala na selektorskom mjestu, ali nažalost to se nikada neće obistiniti. Na najteži način smo saznali koliki je bio njegov uticaj u NBA ligi i u Golden Stejt Voriorsima gdje je bio omiljeni trener i brat. U najjaču košarkašku ligu je stigao 2021. godine nakon što je činio čuda sa ekipom Mege.

Kao igrač je najveći trag ostavio u Partizanu gde je igrao od 2004. do 2006. godine, a nosio je dresove Valensije, Galatasaraja, FMP-a i Beovuka gde je započeo karijeru. Bio je standardan član reprezentacije sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2001. godine.

