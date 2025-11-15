Istorijska partija Stefa Karija: Pogledajte šou, oborio je lični rekord

Golden Stejt je u finišu meča pobijedio San Antonio.

Izvor: David Jensen / Getty images / Profimedia

San Antonio i Viktor Vembanjama imali su prednost minut i šest sekundi do kraja susreta protiv Golden Stejta (108:105). Potom je uslijedila hrabra igra Džimija Batlera, dva pogođena slobodna bacanja Stefa Karija i gosti su u finišu meča stigli do preokreta i slavlja 109:108. Najbolji trojkaš svih vremena ubacio je 49 poena, uz četiri uhvaćene lopte i dvije asistencije, šutirajući iz igre 16/26. Pogodio je 9 od 17 trojki i bio savršen sa linije penala - 8/8.

San Antonio - Golden Stejt Izvor: YouTube/@TheGametimeHighlights

Ovim je postao najstariji igrač u istoriji koji je na dvije uzastopne utakmice postigao najmanje 46 poena. A ni tu ne staju njegovi rekordi: u trećoj četvrtini je 99. put u karijeri ubacio najmanje 12 poena u roku od tri minuta. Što je takođe ulaznica za istoriju, pošto je to uradio najviše puta - Džejms Harden je to uradio 78 puta, Demijan Lilard i Kobi Brajant po 65 puta.

Spektakl se nastavio i u završnici. Stef Kari je iznudio faul pred kraj susreta i pogodio dva presudna penala za vođstvo 109:108 i ispostaviće se konačan rezultat, dok Dieron Foks u posljednjem napadu nije uspio da pogodi šut za pobjedu. Meč je bio toliko napet da su sudije čak tri puta morale da razdvajaju Viktora Vembanjamu i Drejmonda Grina. Mladi i talentovani Francuz je imao svoju rolu - spektakularno je zakucao pored Grina, poslije čega su ušli u verbalni sukob i zamalo izazvali tuču.

Pored Karijevih nevjerovatnih 49 poena, Golden Stejt je dobio doprinos i od Džimija Batlera, koji je upisao 21 poen i 8 skokova, dok su Vil Ričard i Brendin Podzijemski dodali po 10 poena. San Antonio je predvodio Vembanjama sa 26 poena, 12 skokova, 4 asistencije i tri blokade. Dieron Foks je ubacio 24 poena uz 4 skoka i 10 asistencija. Džulijan Čempeni je doprinio sa 14 poena i 2 skoka, Stefon Kesl je završio sa 13 poena, 9 skokova i 6 asistencija, a Devin Vasel je ubacio 11 poena.

Kad je u pitanu tabela San Antonio je trenutno šesti sa skorom 8-4, dok Golden Stej tima osam pobjeda i šest poraza što je dovoljno za osmo mjesto Zapada.

