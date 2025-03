Crvena zvezda srušila Partizan u vječitom derbiju juniorske Evrolige

Crvena zvezda je pobijedila Partizan 75:67 u juniorskoj Evroligi.

Vječiti derbi i borba za peto mjesto u juniorskoj Evroligi pripala je Crvenoj zvezdi koja je bila bolja od Partizana 75:67 (10:23, 24:13, 22:17, 19:14). Crno-bijeli su imali inicijativu na početku meča, ali je tim sa Malog Kalemegdana bio bolji u završnici, pošto je tokom meča istopio veliku prednost Parnog valjka od 13 poena.

Igralo se u različitim ritmovima. Najprije je momentum bio na strani Partizana koji je dominirao uglavnom ispod koša i rivalu nije dozvolio veliki broj poena. Crno-bijeli su u mini-serijama stvarali lagodnu prednost, dok je Marjanović u timu Zvezde bio taj koji je pokušavao da smanji već veliki zaostatak (20:8).

U drugoj četvrtini su crveno-bijeli izgledali potpuno drugačije. Igralo se koš za koš, da bi u drugoj polovini ove dionice Zvezda vezala seriju od 8:0 što im je omogućilo da smanje zaostatak i ponovo rezultatski budu u meču (34:27). Na kratko je Mijailović sa linije penala prekinuo niz rivala, ali se Zvezda brzo konsolidovala. Vezali su crveno-bijeli još sedam poena, za samo dva poena zaostatka (36:34).

A, u 23. minutu Zvezda je uspjela da dođe i do izjednačenja poenima Stojkovića. U narednom napadu je Marjanović vođstvo prenio na stranu svog tima. Imao je Parni valjak i seriju od 5:0 kojom je smanjio zaostatak (49:47) i uvijek su crno-bijeli kaskali za rivalom, bili blizu preokreta, ali se on nikako nije desio...

Tako se igralo sve do odlučujuće četvrtine, a onda je najefikasniji igrač crno-bijelih Sirajić postigao svoj 20. poen na meču i prednost vratio na stranu Partizana (57:56). Činilo se da će Valjak tada dodati gas kako bi sačuvao vođstvo, bilo je tako sve do 35. minuta, ali je onda Zvezda vezala seriju od 7:0 i ponovo preuzela inicijativu (70:63), što je bilo dovoljno da se u samoj završnici meča dođe do pobjede.

Crvena zvezda: Dragićević, Ćopić 2, Nedeljković 8, Lučić 9, Stojković 5 (13 sk i 7 as), Đurić 2, Bikić 11 (6 sk), Moravčević 8, Pavlović 11, Marjanović 19, Milosavljević, Nedeljković.

Partizan: Bojović, Isailović 9, Ileš, Danilović, Mijailović 6, Mirković 15 (5 as), Kojić 8, Prelević, Gujančić 7, Sirajić 22 (13 sk), Jovanović, Šuša.

