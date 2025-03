"Briga me šta radi Jokić, taj neće biti MVP": Usijanje na američkoj televiziji, izbila svađa u studiju

Stiven Ej Smit i Kendrik Perkins posvađali su se oko toga ko treba da bude MVP ove sezone u NBA ligi. Čini se da Nikola Jokić ima sve manje šanse protiv Šeja Gildžes-Aleksandera.

Izvor: Twitter/nikolaesthetic/YouTube/Denver Nuggets/Screenshot

Nikola Jokić igra najbolju sezonu u karijeri i trenutno je na tripl-dabl prosjeku, međutim vrlo moguće je da će ostati bez MVP nagrade zbog slabijih igara Denvera. Posebno se Nagetsi muče u derbijima, tako da je Oklahoma uspjela prethodne noći da ubjedljivo slavi (127:103), a novih 40 poena Šeja GIldžesa-Aleksandera samo je pojačalo njegovu kandidaturu za prestižnu nagradu.

I zaista Kanađanin igra odlično, tako da je "najveći izazivač" koga je Jokić imao u posljednjih pet godina za MVP nagradu, čak ozbiljniji i od 2023. kada je Embidu poklonjena, pa nije iznenađenje što se sada vodi velika polemika oko toga kome će na kraju pripasti pehar.

Oko toga su se sada posvađali Kendrik Perkins i Stiven Ej Smit, a zanimljivo je da je "Big Perk" ovoga puta bio na Jokićevoj strani, iako je prethodno bio njegov najveći kritičar i govorio da je "statističar", da bi nedavno napravio zaokret.

Zašto je Šej MVP, a Jokić nije?

Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Na konstataciju Perkinsa da je Jokić jedan od petorice najboljih visokih igrača svih vremena, Stiven Ej Smit je "planuo" kao što je obično i slučaj: "Nećeš to raditi danas. Odmah ti kažem. Nećemo to danas raditi. Jokić je vrhunski igrač. Rasprava o tome da je u najboljih pet? Ne sporim to. Sve mi je jasno. Ali, danas to nećemo raditi. Nećemo sada započinjati ovu priču gdje odjednom je Šej Gildžes-Aleksander opet potcijenjen za MVP nagradu, kao što je bio prošle godine", dodao je novinar koji je nedavno potpisao ugovor težak 100 miliona dolara.

"Od 1. februara ove godine - neka čuje cijela Amerika - Oklahoma ima najbolji skor u NBA ligi, 15 pobjeda i 2 poraza. U redu? Gledam sada Šeja Gildžesa-Aleksandera, a on predvodi NBA ligu sa 32,8 poena po utakmici. Slušate li? U ovoj kalendarskoj godini, ima četiri utakmice sa 50 poena. Uzgred, prosječno bilježi 34 poena uz 51% šuta iz igre i 43% šuta za tri poena", dao je Stiven Ej Smit argumente za Kanađanina.

The video:



"I don't care what Jokic does"https://t.co/lSboBW84L7pic.twitter.com/RGRnYliaoy — n i k o l a e s t h e t i c (@nikolaesthetic)March 9, 2025



"Nećemo ovo raditi. Oklahoma je prva na tabeli. Svi ostali gledaju gore, daleko gore. Morate se popeti na tabeli. Nećemo ovo raditi Šeju. Šej će biti MVP lige ako ovako nastavi. Nije me briga šta Jokić radi", zaključio je on.

Poslije ovih riječi rasprava je krenula u drugom smjeru...

Šta je Šej rekao o MVP trci?

Izvor: EPA-EFE/ERIK S. LESSER

Trenutno je Šej Gildžes-Aleksander vodeći u MVP trci, a za razliku od Džoela Embida daleko je skromniji i mnogo opreznije priča na ovu temu u javnosti.

"Ne mogu svi da budu Majk Džordan, ako me razumijete? Bez obzira koliko truda ulože. Što se tiče nove partije od 50 poena, možeš reći da nije toliko uzbudljivo kao prvi put, ali više se radi o tome da se ne izgubiš u procesu takmičenja i igranja igre koju voliš. Gdje god te to odvede, neka te odvede", rekao je Kanađanin i dodao da je za njega najvažnije da osvaja titule, a ne da li će biti MVP.

"Mislim da se igra da bi pobijedio, bar što se mene tiče. Ne igraš da postigneš gomilu poena, da imaš dosta skokova, asistencija, ukradenih... Za statistiku. Ne igraš ni za šta drugo nego da osvojiš titulu. To je jedino što je važno. Naravno, da te takva statistika stavlja na nivo iznad, ali da bi došao do toga što želiš - da te smatraju jednim od najboljih ikada - moraš da osvajaš titule. Ako nije tako, onda je sve uzalud. Tako ja vidim. Tako vidm golf, fudbal, takmičenja... Osvajanje titula je najvažnije", naglasio je više nego realni SGA.

Ko je Šej Gildžes-Aleksander?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kanadski košarkaš Šej Gildžes-Aleksander rođen je 12. jula 1998. godine u Torontu i u NBA ligu došao je 2018. godine. Već nakon prve godine na Kentakiju bio je 11. pik na draftu. Izabrao ga je Šarlot i trejdovao odmah u Kliperse za pika prve runde i dva pika druge, da bi već poslije svoje prve sezone opet trejdovan - u Oklahomu kako bi u Los Anđeles stigao Pol Džordž. Ispostavilo se da je to bio majstorski potez Tandera koji su u SGA dobili "franšiznog košarkaša" koji je već treću godinu u vrhu NBA liste strijelaca.

Osvajač bronze sa Kanadom na prethodnom Mundobasketu, ove sezone u NBA ligi prosječno bilježi 32,9 poena, 5,1 skokova i 6,2 asistencije