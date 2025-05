Dobre i loše vijesti za Milvoki: Lilard operisan, ali povratak ih brine

Demijan Lilard je zadobio tešku povredu Ahilove tetive zbog koje je operisan, a prema novim informacijama jedan od najboljih igrača Milvokija neće biti dio tima sve do kraja kalendarske godine, a možda i do kraja naredne sezone.

Izvor: ERIK S. LESSER/EPA

Demijan Lilard (34), igrač Milvokija, imao je operaciju zbog koje će dugo odsustvovati. Jedan od najboljih NBA igrača doživio je povredu i kidanje Ahilove tetive u četvrtoj utakmici prve runde plej-ofa Istočne konferencije.

Milvoki je poslije pobjede Indijane od 4:1 u seriji ispao iz plej-ofa, ali to nisu jedine loše vijesti za ovaj tim. Lilard, koji je jedan od najboljih igrača svog tima duže vremena biće van stroja. Prema predviđanjima koja su se pojavila na terenu ga sigurno neće biti do kraja polusezone, ali postoji i mogućnost da se oporavak produži sve do kraja ligaškog dijela. Preciznije - Lilarda bismo mogli vidjeti tek u plej-ofu svog tima naredne godine.

Izvor: PA-EFE/JOHN G. MABANGLO

"Lilard je obavio magnetnu rezonancu koja je potvrdila pucanje leve Ahilove tetive. Biće podvrgnut operaciji i neće igrati do kraja plej-ofa", bilo je saopšteno tik nakon povrede.

Ono što je važno je da je operacija protekla u najboljem redu. Intervenciju je izvršio doktor Nil Elatraš u Los Anđelesu, uz konsultacije doktorke kluba Kerol Veter. Takođe, Lilard je i jedan od igrača koji su ove sezone imali problem sa venskom trombozom, on je bio van stroja mesec dana zbog krvnog ugruška u desnoj nozi, a podsetimo - Viktor Vembanjama je zbog sličnih problema završio sezonu u San Antoniju.

Kako je ove sezone igrao Lilard?

Lilard je ove sezone prosječno bilježio 24,9 poena, 4,7 skokova i 7,1 uhvaćenu loptu u 58 mečeva na kojima je igrao nešto više od 36 minuta. Lilard je glavna zvezda Milvokija uz centra Janisa Adetokunba i nema sumnje da će taj tim biti u velikom problemu naredne sezone, s obzirom na to da se sve glasnije priča o odlasku Grka u novi klub.