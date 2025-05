"Zamislite da gubite 200.000 evra i kažete da je to uspjeh": Direktor Albe žestoko napao Evroligu

Direktor Albe Aksel Švajcer ozbiljno je iskritikovao Evroligu nakon napuštanja od strane njegovog tima.

Izvor: MN PRESS

Alba je prvi tim koji je objavio da neće više igrati u Evroligi, a sada se naširoko o toj odluci oglasio Aksel Švajcer. Predsjednik kluba iz prestonice Njemačke je objasnio zbog čega njegov tim prelazi u redove FIBA Lige šampiona i kao osnovne razloge istakao je ekonomiju. Sveukupno je Evroliga neisplativa.

Alba ima 11 titula u šampionatu Njemačke i drugi je najtrofejniji klub u državi, a nakon što je van Evrolige istupio Bamberg sada će i Alba otići. To će ostaviti samo Bajern u eliti, a vidjećemo da li će recimo Ulm ili neki drugi njemački klub imati ambiciju da se takmiči u eliti.

"Zamislite da imate biznis koji gubi preko 200 miliona evra godišnje u kontinuitetu – i to nazivate uspjehom. To je trenutna realnost svih evorligaša. Kolektivno tih 18 klubova koji učestvuju u Evroligi godišnje 'spale' zapanjujuću svotu novca, a održivog finansijskog modela nema ni na vidiku. To što neko pobjeđuje na utakmicama neće riješiti problem koji postoji u strukturi, a to je da, jednostavno, sistem nije finasijski održiv sam po sebi", rekao je on.

Hoće da traju 100 godina, zato neće u Evroligu

Prvi čovjek Albe je istakao da njegov klub nema namjeru da ide u minus. Sportski kolektiv stvoren početkom devedesetih ima jasne ciljeve i finansijska odgovornost i stabilnost je ključna za opstanak ovog projekta. Zbog toga će istupiti iz Evrolige u kojoj su već nekoliko godina na dnu.

"Ovdje u Albi pravimo sisteme koji ne zavise od konstantnih finansijskih injekcija sa strane. Naš cilj bi trebalo da bude da stvorimo instituciju koja će da traje narednih 100 godina. Zbog toga mi stvaramo samoodrživi model, prema kom je uspjeh na terenu podjednako važan kao i finasijska odgovornost van terena. Sistem prema kojem je dugoročna održivost bitnija od kratkoročnog prestiža. Da, možemo mi da pobijedimo ili izgubimo, uprkos našim ambicijama i želji da pobijedimo u svakom meču u kojem nastupimo, ali to je priroda sporta. Istovremeno, mi gradimo nešto drugačije po pitanju strukture. Nešto što će trajati duže od jedne sezone ili jednog sponzorskog ugovora", rekao je Aksel Švajcer.