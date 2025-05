Kalinića navijači Budućnosti gađali, on im uzvratio: Bacio ka tribinama predmet koji je doletio ka njemu

Košarkaš Crvene zvezde uzvratio navijačima Budućnosti.

Izvor: prodbycrk / IG

Košarkaši Crvene zvezde gađani su šrafovima na utakmici protiv Budućnosti i zbog toga su napustili teren na početku treće četvrtine. U jednom trenutku igrač crveno-bijelih Nikola Kalinić bacio je na tribine predmet kojim su igrači Zvezde gađani na klupi i na terenu.

Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte 00:05 Kalinić uzvratio navijačima Izvor: Kurir Izvor: Kurir

I prije i poslije prekida u hali "Morača", tokom kojeg je predsjednik Budućnosti Dragan Bokan odlazio meču navijače domaćih "Varvare", košarkaš Zvezde igrali su jako loše i Kalinić nije mogao da pomogne. Sa očiglednim problemom sa određenom povredom on je imao limitiranu minutažu, ali ni njegov povratak na teren nije promijenio situaciju.

Navijači Budućnosti su ga "uzeli na zub" poslije ovog trenutka sa snimka i uvredljivo su mu skandiral do kraja utakmice, a on nije uspio da sakrije nervozu, već je u posljednjoj četvrtini dobio tehničku na 5:40 minuta do kraja i na rezultatskom minusu od čak 30 poena.

