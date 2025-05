Ko je Rašid Sulejmon, Zvezdina noćna mora iz Morače? Nikoli Jokiću ukrao zlato, a izbačen sa koledža

Košarkaš Budućnosti iz Podgorice Rašid Sulejmon bio je glavni akter meča protiv Crvene zvezde, a on ima veoma zanimljiv život i karijeru koja je išla čudnim putevima, pa čak i preko Srbije.

Izvor: MN PRESS

Prvi meč polufinalne serije ABA lige između Budućnosti i Crvene zvezde donio je ubjedljivu pobjedu podgoričkog tima (104:70), koji je pokazao da se mnogo bolje pripremio za ključni dio sezone u regionalnom takmičenju. Ekipu Andreja Žakelja do pobjede je predvodio Rašid Sulejmon (31), jedan od najboljih igrača podgoričke Budućnosti tokom čitave sezone.

Ljubiteljima košarke je Sulejmon poznat zbog jednog od najvećih skandala koje je napravio legendarnom selektoru SAD Majku Kžiževskom, navijači košarkaške reprezentacije Srbije pamte ga jer je "ukrao" zlatnu medalju generaciji koju su predvodili Vasilije Micić i Nikola Jokić, a oni koji su tek čuli za njega moraju da se zapitaju kako nije napravio veću karijeru. Ali, da krenemo redom, od utakmice u Morači.

Na meču odigranom u Podgorici koji će se pamtiti i po velikim skandalima Sulejmon je ubacio 24 poena, uz impresivnih 5/8 za tri poena i 7/8 sa linije za slobodna bacanja. Zanimljivo, Sulejmon je većinu bacanja izveo zbog faulova prilikom šuta za tri poena, a jedno čak i zbog tehničke greške Rokasa Gedraitisa koju je Litvanac zaradio dok je Rašid izvodio slobodna bacanja nakon faula pri šutu za tri poena. Kasnije je tehničku grešku zaradio i Nikola Kalinić, jer je ka tribinama bacio predmet kojim je gađan...

Sulejmon je bez ikakve dileme bio glavni igrač Budućnosti u drugom dijelu druge četvrtine, kada je Budućnost iz Podgorice sticala prednost za koju će se kasnije ispostaviti da je nedostižna. Za one koji su prvi put gledali Budućnost, Rašid Sulejmon je izgledao kao NBA igrač zalutao u Podgoricu, a za one koji su regionalnu ligu pratili detaljnije nije bilo ničega posebnog - on je impresivne partije u ligaškom dijelu sezone odigrao u Beogradu i protiv Partizana i protiv Crvene zvezde.

Kako je Rašid Sulejmon igrao protiv Zvezde i Partizana?

Na meču protiv Partizana u Beogradskoj areni, odigranom sredinom decembra 2024. godine, Sulejmon je bio najbitniji čovjek u velikoj pobjedi podgoričkog tima. Trijumf koji je doprinio da Budućnost osvoji prvo mjesto na kraju ligaškog dijela takmičenja obilježen je sa 22 poena Rašida Sulejmona i impresivnih 5/8 za tri poena, kao i u ponedjeljak uveče u Morači.

Kada je nekoliko nedjelja kasnije, početkom februara, Budućnost pobijedila i Crvenu zvezdu u Beogradu, Rašid Sulejmon je ponovo bio među najefikasnijim igračima na terenu, ovog puta sa 17 postignutih poena. Istina, za tri poena šutirao je daleko lošije (2/7), ali je pronašao način da postiže izuzetno bitne poene.

Zanimljivo je da mu to nisu najbolje partije koje je prikazao u ABA ligi ove sezone. Ekipi Dubaija je u Podgorici ubacio 25 poena, na istom mjestu je protiv Zadra postigao 24, a 22 je ubacio još i protiv Spartaka u Subotici. Imao je i neke prilično neefikasne partije, pa je u toku cijele sezone prosječno bilježio 12,9 poena, uz 40 odsto šuta za tri poena. Pogodio je 68 trojki iz 170 pokušaja u dosadašnjem toku sezone.

Ko je Rašid Sulejmon?

Ako se pitate kako je igrač koji "zatrpa" koš Crvene zvezde i Partizana završio u ABA ligi i stigao na nivo ozbiljnog igrača za Evrokup tek nakon 31. rođendana, treba da saznate dosta detalja o njegovoj karijeri. I o životu, ali da se prvo zadržimo na karijeri koja je imala prilično zanimljiv put.

Sulejmon nije izabran na NBA draftu 2016. godine, ali je pred početak sezone igrao Ljetnu ligu za Čikago i pokušao da se nametne najboljim klubovima na svijetu. Potpisao je ugovor sa Šarlotom 7. septembra i otpušten je 22. oktobra, nakon što je nastupio na četiri utakmice u pripremnom periodu. Zatim je u Razvojnoj ligi igrao za Grinsboro, Šarlotov razvojni tim.

Nakon jedne sezone krenuo je u inostranstvo, pa su se ređali Dižon, Metropolitans, ponovo Dižon, Saragosa, Burž, Konjaspor, Hong Kong Buls, litvanski Vulvsi i na kraju Budućnost iz Podgorice u kojoj bilježi najbolje partije u karijeri. Istina, prethodne sezone je u Litvaniji bio fantastično poenterski raspoložen, ali nije odigrao veliki broj mečeva - posebno u Evrokupu.

Rašid Sulejmon je u Evrokupu nastupao sa ekipama Burža, Vulvsa i Budućnosti, a za sva tri kluba igrao je u već zrelim košarkaškim godinama. Jasno je da je u karijeri išao obilaznim putem i da je morao naporno da radi kako bi dobio šansu. Takav scenario mnogi nisu mogli ni da zamisle kada je svojevremeno bio američki reprezentativac i jedan od najzanimljivijih koledž igrača.

Uzeo zlato Srbiji

Iako je u seniorskoj konkurenciji trebalo da predstavlja Nigeriju, Sulejmon je kao jedan od talentovanijih igrača u zemlji bio reprezentativac SAD u mlađim kategorijama. Svojevremeno je nastupio na dva velika takmičenja i osvojio dvije zlatne medalje koje su mu do danas najveći uspjesi u karijeri.

Na Američkom kupu za igrače do 18 godina davne 2012. godine bio je dio reprezentacije u kojoj su igrali još i buduće NBA zvijezde Džulijus Rendl, Markus Smart, Džeremi Grant, Montrezl Herel, odnosno Evropljanima poznatiji Sem Deker. Sulejmon je na turniru odigrao pet mečeva uz prosek od 10 poena po utakmici i pristojne procente šuta - 4/8 sa linije za slobodna bacanja, 14/18 za dva poena i 6/19 sa distance.

Već naredne godine Amerika je tu zlatnu medalju potvrdila i na Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina, koje se 2013. održavalo u Češkoj. Dio te reprezentacije bili su neki zanimljivi igrači poput Arona Gordona, Elfrida Pejtona, Džastisa Vinsloua, Džalila Okafora, pomenutih Smarta i Herela, pa zatim Najdžela Vilijams-Gosa i na kraju Majka Tobija - kasnijeg košarkaša Crvene zvezde i reprezentativca Slovenije.

Finalni meč na Svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina, 2013. godine. Izvor: YouTube/FIBA Basketball

Na putu do šampionske titule SAD su ostvarile maksimalan učinak. U prvoj fazi turnira pobijedili su na sva tri meča, a zatim u drugoj grupnoj fazi na još tri utakmice - posljednja je bila protiv Srbije, do tada neporaženog tima na turnira. Amerikanci su bili bolji (71:62). Na jednoj strani blistali su Okafor (16), Sulejmon (15) i Gordon (11), a na drugoj Vasilije Micić (24), Jovan Novak (13) i Nikola Jokić (10 poena).

Nakon što su oba tima preskočila po dvije prepreke u nokaut fazi, Amerika i Srbija su igrale i meč za zlatnu medalju. Amerikanci su na tom putu eliminisali Kanadu i Litvaniju, dok su srpski reprezentativci bili bolji od Hrvatske i Australije. Srbija u finalu nije uspjela da se revanšira favorizovanom protivniku - ovog puta bilo je 82:68 za SAD.

Novak je ubacio 21 poen, Micić je dodao 13, a Jokić 10 i to nije bilo dovoljno da stignu do zlata. Na drugoj strani terena raspoložen je bio Herel sa 17 poena, Vilijams-Gos je imao 15, a Sulejmon je ponovo bio među najefikasnijima sa 12 postignutih poena. Doduše, tada je uzeo veliki broj šuteva i nije imao impresivne procente.

Zašto Rašid Sulejmon nije napravio bolju karijeru?

Iako je sa 18 i 19 godina bio glavni igrač timova u kojima su nastupale i buduće zvijezde NBA lige, Rašid Sulejmon nije uspio da napravi karijeru kakva mu se predviđela. Razlog za tako nešto vjerovatno se krije iza događaja sa koledža, koji su mu u potpunosti promijenili život. Košarkaš Budućnosti iz Podgorice otpušten je iz košarkaškog programa slavnog koledža Djuk, nakon tri odigrane sezone i čak 90 mečeva kod legendarnog trenera Majka Kžiževskog.

Izvor: STREETER LECKA / Getty images / Profimedia

Rašid Sulejmon je postao prvi košarkaš u istoriji kojeg je dugogodišnji selektor SAD Majk Kžiževski otpustio sa Djuka, pisao je svojevremeno Vašington Post. Tada je saopšteno da on nije ispoštovao standarde postavljene za košarkaša ovog koledža, da bi se ubrzo zatim saznalo šta se zapravo krije iza te formulacije. Dvije žene su optužile Sulejmona za zlostavljanje.

Trener Kžiževski izdao je saopštenje o odlasku Sulejmona sa koledža. "Rašid nije bio u stanju da dosljedno ispunjava standarde potrebne za članstvo u našem programu“, rekao je trener Majk Kžiževski u saopštenju koje je prenio ESPN i dodao: "Privilegija je predstavljati Univerzitet Djuk, a sa tom privilegijom dolazi i odgovornost da se ponašate na određeni način. Nakon što se Rašid više puta mučio da ispuni neophodne obaveze, postalo je očigledno da je vrijeme da ga izbacimo iz programa".

Američki mediji prenijeli su nekoliko mjeseci kasnije da su u okviru Djukove košarkaške organizacije znali za dva odvojena se*sualna napada koje su žrtve prijavile tokom školske 2013/14, a da u tom trenutku nisu uklonili Rašida Sulejmona iz tima. Navodno, Majk Kžiževski je za slučajeve saznao najmanje deset meseci ranije, odnosno u martu 2014. godine. Obje žrtve bile su studentkinje na koledžu.

Međutim, nijedna od njih nije podnijela prijavu koledžu niti nadležnim organima! Kako su američki mediji pisali, one su se plašile reakcije navijačke baze košarkaškog tima koledža Djuk, pa su zbog toga prećutale da su bile žrtve Rašida Sulejmona. Koledž je površno ispitao slučaj, Rašid nije procesuiran zbog optužbi, a kao uzoran student završio je treću godinu i promijenio koledž. Ipak, njega nije bilo u timu do kraja sezone... Košarkaški tim Djuka je bez "otjeranog" Sulejmona osvojio NCAA titulu, uz sjajne partije Tajsa Džounsa, Grejsona Alena, Džastisa Vinsloua i Džalila Okafora. Dio tima bili su još i Kvin Kuk, Amil Džeferson i Mejson Plamli - sve budući NBA košarkaši. Na drugoj strani terena u finalu Djuka i Viskonsina između ostalih igrali su Frenk Kaminski, Najdžel Hejs-Dejvis, Sem Deker i hrvatski internacionalac Duje Dukan.

Izvor: STREETER LECKA / Getty images / Profimedia

Nakon što ga je Majk Kžiževski precrtao iz tima u januaru 2015. godine - Rašid tvrdi da je to bilo zbog njihovog narušenog odnosa, a ne optužbi - košarkaš podgoričke Budućnosti snašao se na koledžu Merilend. U svojoj posljednjoj koledž sezoni odigrao je 36 mečeva, prosječno postizao 11,3 poena i impresivnih 42,5 odsto šuta za tri poena. Tako dobre brojke nisu uspjele da mu donesu ugovor u NBA ligi, pa je na draftu nekoliko mjeseci kasnije ostao neizabran.