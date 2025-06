Janakopulos bježao od policije ispred hale: Obezbjeđenje gazde Panatinaikosa dalo gas i odjurilo sa parkinga

Gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos usred dosad najvećeg skandala u Grčkoj.

Izvor: SPORT24/Screenshot/MN Press

Gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos izbačen je iz dvorane Olimpijakosa, u pratnji velikoj broja pripadnika obezbjeđenja je ušao u jedan od svoja dva džipa, a onda je otišao sa parkinga velikom brzinom.

Na snimku koju je objavio grčki portal "Sport 24" vidi se da su pripadnici policije za to vrijeme pokušavali da zaustave Janakopulosa, jedan uniformisani muškarac sa radio-vezom stao je ispred automobila gazde Panatinaikosa, ali je on bez obzira na to otišao iz Pireja. Policajac se izmakao kada je vidio da vozač ne želi da ga posluša i da stane.

Desetak pripadnika Janakopulosovog obezbjeđenja doslovno ga je uguralo u automobil. Na silu su ga praktično odveli iz dvorane iz koje je izbačen i prije nego što je utakmica počela.

"Tužilac je odredio hapšenje, pobjegao je"

"Tužilac je odredio hapšenje Dimitrisa Janakopulosa i pobjegao je iz svlačionice da bi izbjegao hapšenje dok su ga pripadnici policije jurili", poruka je koju je u toku večeri objavio Olimpijakos.

"Dimitris Janakopulos nikad nije obaviješten o mogućnosti da bude uhapšen i sam je napustio dvoranu, jer je čitava dvorana upućivala uvrede na njegov račun i na račun njegove ćerke. Niko nije uradio ništa da to zaustavi", poruka je Panatinaikosa.

Olimpijakos je pobijedio u haotičnoj utakmici u Pireju rezultatom 91:83 i izjednačio u seriji na 1-1. Šampion Grčke postaće tim koji ostvari tri pobjede.