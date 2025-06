Užasna povreda uništila finale NBA lige

Tajris Halibarton pokidao je Ahilovu tetivu u sedmoj utakmici velikog finala NBA lige. Indijana je ostala bez jednog od najboljh igrača već u prvoj četvrtini i na kraju je Oklahoma uzela titulu.

Oklahoma je osvojila titulu u NBA ligi pobijedivši Indijanu u sedmoj utakmici finala (103:91). Nažalost, teška povreda Tajrisa Halibartona obilježila je ovu utakmicu. Jedan od najboljih igrača Indijane je na pet minuta prije kraja prve četvrtine doživio jednu od najtežih povreda u sportu - pokidao je Ahilovu tetivu.

Krenuo je u prodor, napravio korak i onda je ostao da leži na parketu i da vrišti od bolova. Već tada je svima bilo jasno da je u pitanju nešto veoma ozbiljno. Među prvima mu je prišao Šej Gildžus-Aleksander da mu pruži podršku.

"Mnogo mi je bilo žao zbog njega. Ne mogu ni da zamislim kako bi meni bilo da igram najvažniji meč u životu i da se tako nešto dogodi. Krivo mi je, moliću se za njega. Fantastičan je igrač", poručio je Šej poslije meča.

Halibarton je meč počeo odlično, za sedam minuta na parketu dao je 9 poena, ali je bio primoran da završi meč mnogo, mnogo ranije. Ko zna kako bi se meč završio da je on bio na parketu, pitaće se to sigurno navijači Pejsersa, ali ono što se zna jeste da ga čeka duga pauza. Kod ovakvih povreda najmanji period oporavka je šest do sedam mjeseci, a zna da traje i do godinu dana... Na štakama je bio već poslije meča.

