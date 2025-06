Obožava Jokića i slučajno je počeo da igra košarku: Bio je izbjeglica, a sad Karlikov saigrač napada NBA titulu

Kaman Madit Maluah je 10. pik na ovogodišnjem NBA draftu i u budućnosti će nositi dres Hjustona. On sada živi najljepše trenutke u karijeri, ali put do uspjeha nije bio lak.

Džin iz Južnog Sudana Kaman Madit Maluah postao je 10. pik na NBA draftu i postaće igrač Hjustona. Momak koji je visok 218 centimetara, kojem je skok zaštitni znak, odavno prati NBA i Nikolu Jokića, te ne krije da obožava partije Srbina u dresu Denvera. U sezoni za nama ovaj košarkaš bilježio je 8,6 poena, 6,6 skokova i pet asistencija.

Bivši centar Djuka odavno privlači pažnju, naročito zbog svoje visine, a s obzirom na to da je igrao na istom koledžu kao i Kuper Fleg, ovaj tandem čitave sezone oduševljavao je ljubitelje košarke. Maluah je dobio epitet jednog od najmoćnijih odbrambenih igrača svog tima, a sada će nositi dres Hjustona u koji je nedavno stigao i Kevin Durent, pa će ovaj tim zasigurno biti konkurentan za NBA titulu. I možda sada živi najljepše trenutke života, ali ovaj div nije imao tako bezbrižno djetinjstvo, odrastao je u Ugandi, kao izbjeglica.

Maluah je sa majkom i još šestoro braće i sestara krenuo put Ugande, dok je njegov otac ostao u Južnom Sudanu kako bi radio. Ime majke ovog dvometraša nije javno poznato, ali ono što se zna jeste da je uspjela da samostalno odgaja sedmoro djece i obezbijedi im stabilnost i normalan život u Ugandi. "Zapravo, ne znam koje godine sam napustio Južni Sudan... Ne sjećam se ničeg što ima veze sa preseljenjem. Sve što znam je da sam odrastao u Ugandi", rekao je za ESPN ovaj mladić.

Maluah igra za reprezentaciju Južnog Sudana

Bez obzira na to što djetinjstvo nije proveo u domovini, riješio je da igra za taj nacionalni tim. Već sa 16 godina postao je dio reprezentacije, a na Svjetskom prvenstvu u Manili (2023) svlačionicu je dijelio sa najboljim igračem Partizana Karlikom Džounsom. "To za mene puno znači, ali najbitnije je kako se osjećam. A osjećam da nam je mjesto ovdje na Svjetskom prvenstvu", rekao je u intervjuu za MONDO Maluah prije dvije godine na Svjetskom prvenstvu.

U reprezentaciji ima pomoć sjajnih igrača, koji su mnogo uticali na njegovo formiranje i način igre. Iskustvo Luola Denga i Rojala Ajvija, predsjednika KS Južnog Sudana i selektora nacionalnog tima ističe kao veliki faktor: "Za mene su oni bitni jer me mnogo toga uče. Bili su u mojoj situaciji, pa ću njihovo iskustvo da iskoristim kako bi znao šta me očekuje u budućnosti."

Da li div iz Južnog Sudana prati Nikolu Jokića?

S obzirom na to da će u budućnosti imati priliku da na nekim mečevima dijeli teren sa Nikolom Jokićem, mladi Sudanac je uzbuđen. Nikola Jokić jedan je od najboljih NBA igrača, a sa tim je mogao samo da se usaglasi Maluah.

"Volim Jokića, gledam skoro sve njegove utakmice. Sviđa mi se zbog košarkaške inteligencije i pasova koje daje. On stvarno zna da igra košarku!", ushićeno nam je rekao Maluah tada.

Kako je Maluah počeo da se bavi košarkom?

Izbjeglica, momak koji ima veliku porodicu, košarkaš sa rasponom ruku većim od 220 centimetara, budući NBA igrač... Sve to je Maluah. Zbog toga što je ostvario mnoge snove, reprezentativac Južnog Sudana s pravom može biti uzor mladim generacijama, a to je i sam posvjedočio: "Mislim da je ovo samo početak i da možemo mnogo više. Ja sam odrastao u Ugandi, ali moja priča je poruka za svakog klinca koji igra košarku. Ništa nije nemoguće, sve je do toga da imate srca i odlučnosti", rekao je ovaj mladić.

Košarkaški put nije bio lak, a susret sa ovim sportom bio je čista slučajnost. "Jedan tip je vozio bicikl i iznenada se zaustavio ispred mene. Rekao mi je: 'Trebalo bi da počneš da igraš košarku. Mogu ti nabaviti patike, mogu ti donijeti loptu', ako odmah počnem da igram", prisjetio se Maluah u razgovoru za BBC.

Ipak, nije bilo lako, jer najbliži teren bio je udaljen skoro sat vremena. Zanimljivo je i to da je prvu utakmicu odigrao u kroksicama (jednom vidu papuča), a ne u patikama. Međutim, posvećenost košarci bila je dovoljna da privuče pažnju lokalnih trenera, a ostalo je istorija...