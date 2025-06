Real Madrid prelomio i doveo Skariola: Trofejni trener se vraća i sa sobom dovodi još jednu legendu

Serđo Skariolo vraća se u Real Madrid, on će na poziciji trenera zamijeniti Ćusa Matea, dok će direktora košarkaških operacija Huana Karlosa Sančeza zamijeniti Ćaćo Rodrigez.

Izvor: CLEMENS BILAN/EPA

Real Madrid imao je veoma lošu sezonu, a o tome govori i činjenica da se poslije drugog niza godina "kraljevski klub" nije plasirao na Fajnal-for Evrolige. Zbog toga su promjene u španskom velikanu neophodne, a ko bi drugi do iskusnog Serđa Skariole mogao da vrati stari sjaj trofejom klubu. Zbog toga se bivši trener Reala vraća u taj klub, kao zamjena za Ćusa Matea, dok će funkciju direktora košarkaških operacija obavljati Serhio Rodrigez, kao što je i ranije najavljeno.

Ćus Mateo i Real imali su sezonu za zaborav, kad je u pitanju elitno takmičenje, doduše Real nije zadovoljio standarde i u Kupu, ali je makar bijeli tim stigao do titule šampiona Španije, gdje se u finalu borio protiv Valensije. Ova ekipa polako se razilazi, Džanan Musa već je postao igrač Dubaija, a najavljeni su i drugi odlasci...

Skariolo je nekad vodio Real Madrid, sjedio je na klupi od 1999. do 2002. Takođe se govorilo da bi ovaj stručnjak mogao nazad i u NBA i da bi bio u štabu Majamija, kod Nikole Jovića, ali Španac je izabrao domovinu za dalji rad.

Skariolo je tokom karijere na trenerskoj poziciji vodio Perazo, Aurora Desio, Fortitudo Bolonju, Baskoniju, Real, Malagu, Himki, Olimpiju Milano, dok je u NBA ligi bio pomoćnik u Torontu. A, od 2021. do 2023. bio je trener Virusa iz Bolonje. Skariolo je i dugogodišnji selektor reprezentacije Španije, pa je sa ovom zemljom mnogo puta obradovao naciju, na Olimpijskim igrama ovaj tim osvojio je srebro (2012) i bronzu (2016), potom zlato na Svjetskom prvenstvu 2019. Na smotri najboljih Evropljana, Španija je gotovo redovno bila na postolju - osvojio je četiri zlata 2009, 2011, 2015. i 2022, dok je 2017. bila treća.

Ko je Ćaćo Rodrigez?

Već ranije govorio se i o tome da bi Serhio Ćaćo Rodrigez (39), takođe još jedna legenda Španije, a posebno Real Madrida mogao u klub. Zbog toga će on naslijediti Huana Karlosa Sančeza na mjestu direktora košarkaških operacija i pred njim će biti veoma važan zadatak za narednu sezonu.

Izvor: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Ćaćo je u veliki dio karijere proveo u Real Madirdu, pošto je za ovaj tim igrao do 2010. do 2016, a onda ponovo od 2022. do 2024. i mada se oprostio prošlog ljeta od košarke, mnogi su vjerovali da je to prerano, s obzirom na to da je na terenu izgledao veoma spremno. Tokom karijere igrao je i za Estudijantes, CSKA iz Moskve i Olimpiju iz Milana, a ima i zavidno iskustvo u NBA ligi gdje je nosio dres Portlanda, Sakramenta, Njujorka i Filadelfije.