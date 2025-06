Ostoja Mijailović predstavio novo pojačanje Partizana: Džabari Parker potpisao, sve otkriveno na snimku

Džabari Parker je novi igrač Partizana, potvrdio je to predsjednik kluba Ostoja Mijailović.

Izvor: Savino Paolella / AFP / Profimedia/X/@PartizanBC/Printscreen

Džabari Parker je novi košarkaš Partizana i zvanično. Potvrdio je to predsjednik kluba Ostoja Mijailović. On je u objavi na zvaničnom klupskom profilu na društvenim mrežama potvrdio da je potpisan dvogodišnji ugovor sa doskorašnjim košarkašem Barselone.

Crno-bijeli su odlučili da predstavljanje novog pojačanja odrade tako što će prvi čovjek kluba da stane pred kamere. Napravili su to na šaljiv način, aludirajući na to da Mijailović često ponavlja rečenicu "od 2017. godine, kada sam došao na čelo kluba". Tako je bilo i sada, kada su ga prekinuli čim je to počeo da priča.

"Čekaj bre, zaustavi se malo. Te 2017. godine kada sam došao u Partizan novi igrač Partizana igrao je za Milvoki. Naredne dvije sezone Džabari Parker biće igrač Partizana. Džabari, dobro došao u Partizan", rekao je Mijailović i tako predstavio novog igrača.

Spekuliše se da će za dvije godine u crno-bijelom dresu Parker da dobije 5 miliona evra. On je u tek završenoj sezoni u Evroligi prosječno bilježio 13,8 poena, uz četiri skoka i 1,7 asistencija po utakmici.

Ko je Džabari Parker?

Džabari Parker rođen je 15. marta 1995. godine u Čikagu i tamo je završio srednju školu. Otišao je na čuveni koledž "Djuk" i onda je izabran kao drugi pik na draftu 2014. godine, odmah iza Endrjua Viginsa. Doveo ga je Milvoki. Tamo je proveo četiri sezone i onda je uslijedio odlazak u Čikago, pa onda u Vašington, Atlantu, Sakramento i Boston.

Pošto je dobijao sve manje šansi u NBA ligi, odlučio je da ode u Evropu i došao je u Barselonu 30. juna 2023. godine. Brzo je postao jedan od glavnih igrača Barselone i brzo je pokazao sav svoj talenat i potencijal.